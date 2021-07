Milioni per una Regione di cui si può fare a meno?

CAMPOBASSO. A fine mese potrebbero arrivare da Roma, per il tràmite della Conferenza unificata, 454 milioni di euro che – poi – dovrebbero essere amministrati dai nostri ‘valenti’ assessori regionali. Naturalmente tanto danaro potrà riuscire utile, quando ottenuto e bene speso, soprattutto per smaltire i guai provocati dalla grande crisi sopravvenuta – anche in Molise - con il Covid 19. Consentite, però, al vostro cronista di fare gli scongiuri e di intrattenere, quanti avessero la bontà di leggere, in ordine alla utilità (od alla inutilità) dell’istituto regionale locale: un argomento su cui non tutti si pronunciano allo stesso modo. I dati economici e sociali delineano un’economia stagnante, con una bassa partecipazione alla forza-lavoro (in cui le donne hanno un ruolo secondario), per lo più tenuta a galla dalla spesa pubblica.

Quella ‘pro-capite’ delle Amministrazioni statali e locali, al netto degli interessi, è aumentata di 1/4 dal 2003-‘05 in poi, con conseguente triplicazione del debito tra il 2002 ed il 2011 (e così di seguito). Per il resto, l’amministrazione è ordinaria. La natura clientelare di questa massa di danaro pubblico viene posta in evidenza dalla concentrazione della spesa nel settore sanitario e dalla scarsità degli investimenti. Il grosso dell’occupazione è operativo nei servizi, come sarebbe normale in un’economia avanzata; ma, purtroppo, qui la quota di impiego pubblico per lo più dilàga.

Le poche imprese private hanno una redditività prossima allo “0” (ma solo nelle annate “buone”). Solitamente, distruggono valore, mostrando livelli di indebitamento in crescita pressoché costante che - negli ultimi anni - hanno determinato sofferenze sempre maggiori, in parte pure perché il settore bancario pratica tassi sproporzionatamente alti rispetto al costo delle provviste richieste. La base produttiva si è erosa nei settori industriali, con una cassa integrazione aggiuntasi in modo esplosivo alle altre forme di assistenza. Gli imprenditori patiscono sempre, aspettando il peggio; e la contingenza-Covid 19 non ha stimolato gli investimenti. Per conseguenza si è determinata una perdita di competitività che ha colpito le esportazioni soprattutto verso l’Europa e nel settore tessile e dell’abbigliamento. Qui la regione soffre da tempo per le ben note vicende della “Itr” che, un tempo, era il 4° Gruppo tessile italiano. Resiste (un poco!) solo il turismo, che però rimane caratterizzato da piccole imprese a conduzione familiare, con una clientela italiana per il 90%.

La Regione, affogata in un sistema che si autoalimenta, riesce ad utilizzare solo in parte i Fondi europei; solo nei giorni scorsi la Stampa ha parlato di un ‘colpaccio’ di Toma che avrebbe acquisito ben 450 milioni; e, se ciò è vero, riuscirebbe giovevole soprattutto in un periodo di crisi. Tra le consorelle più virtuose ad “approfittare”, si ritrovano le solite: Val d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. In fondo, la Campania, la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Ricorderete che, 9 anni or sono, il Molise vide sfumare 10,8 milioni di aiuti comunitari; l'Abruzzo 3,3; il Friuli 6,8; il Lazio 16,8; la Liguria 3,7; le Marche 6,6; la Toscana 3,3; la Sardegna 49,7; la Basilicata 47; la Calabria 38,7; la Puglia 67,1; la Sicilia 69,5. Ciò posto, l’unico dato relativamente positivo (ma fino a quando?) riguarda la solidità patrimoniale delle famiglie, fortunatamente legata ad ataviche virtù di frugalità, seppure comincino ad apparire evidenti le crepe originatesi dalla lievitazione dei prestiti e dal raddoppio delle sofferenze registrate in questo ambito.

In conclusione, i Molisani vivono e operano in una società oramai incagliatasi in una insostenibile situazione di assistenzialismo, di bassa produttività, di asfissia imprenditoriale e - in definitiva - di declino generalizzato. Se il panorama è questo, cosa mai di diverso potremmo sperare dai nostri reggitori (che sono i primi ad avere colpe?). Claudio de Luca