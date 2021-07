Traghetti Termoli-Tremiti: «Nlg garantisca salvaguardia occupazione come previsto da gara»

TERMOLI. Non si placa la polemica sindacale sulla vicenda occupazionale relativa al cambio di gestione sulla tratta di continuità marittima Termoli-Isole Tremiti. Alla nota inviata dalla compagnia armatoriale napoletana Navigazione libera del Golfo, che ha acquisito con bando di gara la rotta una volta della Tirrenia (Cin) e che ora sta proseguendo nel ‘servizio pubblico’ di collegamento tra la costa molisana e le Diomedee sempre con la motonave Isola di Capraia e il suo equipaggio, hanno replicato ancora una volta da Roma, per mano della Filt-Cgil.

«Le polemiche a distanza non ci appassionano perché contano solo i fatti«. Così il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo torna sulla querelle con Nlg, la compagnia di navigazione, a cui è stata affidato il servizio di continuità territoriale tra Termoli e le isole Tremiti, spiegando che «Nlg ha imbarcato solo quei lavoratori ex Tirrenia CIN che hanno accettato un contratto di arruolamento in Turno Particolare, nonostante alcuni avessero ed hanno il diritto di essere assunti in Continuità di Rapporto di Lavoro».

«Questa differenza - sottolinea il dirigente nazionale della Filt Cgil - è sostanza e consente alla compagnia del Gruppo Aponte di avere un costo fisso del personale più basso che si somma all’importante e specifico appostamento economico stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per compensare appunto il costo del personale. Di inspiegabile c’è stata solo l’indisponibilità di Nlg ad avanzare una proposta seria e meritevole di approfondimento nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 11 e 23, rispettivamente del contratto di servizio e del disciplinare di gara».

«Il tavolo di confronto - sostiene Colombo - può riprendere anche immediatamente ma nel rispetto degli adempimenti accettati nel partecipare alla gara in questione e conseguentemente della salvaguardia occupazionale. Siamo pronti a misurarci sul merito delle questioni e siamo determinati a realizzare un accordo soddisfacente soprattutto per i lavoratori. Non credo - afferma infine il sindacalista - sia il caso di fare raffronti con altre vicende richiamate impropriamente e che hanno connotazioni e regolamentazioni diverse».