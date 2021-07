TERMOLI. Si è svolto sabato pomeriggio a Chieti, alla Casina dei Tigli nei pressi della Villa Comunale, la V edizione del Premio Letterario Internazionale “Luca Romano” dedicato al giovane teatino prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale causato da un guidatore in stato di ebbrezza.

Antonio Romano,il papà di Luca, presidente dell’Aps “Luca Romano” e Massimo Pasqualone, presidente del Premio Internazionale "Luca Romano", hanno assegnato i premi per la cultura 2021 alle seguenti personalità:

Luciano Flamminio, poeta e cantante;

Paolo Raschiatore, presidente Its Meccanica;

Antonio Di Campli Scultore;

Raffaele Messina, scrittore;

Sergio Cinquino, giornalista;

Manuela Cermignani, conduttrice tv;

Americo Carissimo, docente e comunicatore;

Antonietta Aida Caruso, poetessa ed artista;

Oscar De Lena, storico;

Rosita Spinozzi, giornalista;

Luca Cipollone, scrittore;

Orietta Spera, giornalista;

Paolo Di Sabatino, giornalista;

Bruno Di Pietro, scultore;

Gino Berardi, artista;

Emilio Memmo, avvocato;

Gino Di Tizio, giornalista;

Mario D’Alessandro, giornalista,

Mariagrazia Genova, organizzatrice eventi internazionali



Tra i premiati Oscar De Lena presidente dell'Archeoclub di Termoli che, per il suo ultimo libro dedicato a San Timoteo il discepolo preferito e amato da San Paolo, ha ricevuto il premio come Storico.

Una copia del libro, a gennaio di quest'anno, è stata regalata a Papa Francesco in occasione del primo anniversario del pellegrinaggio delle reliquie di San Timoteo a Roma dove, dopo 2000 anni, il discepolo ha incontrato il suo maestro Paolo nella Basilica a lui dedicata nella nostra capitale.

Dopo la premiazione Oscar De Lena ha regalato una copia del suo libro al papà di Luca Romano, signor Antonio e una copia al presidente del premio prof.Massimo Pasqualone che con la sua associazione Irdidestinazionearte ha patrocinato la manifestazione.