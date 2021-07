TERMOLI. Ancora una volta toni esacerbati al PalAirino, dove è allestito uno dei due centri vaccinali della città di Termoli.

La progressiva diffusione delle varianti, soprattutto la Delta, in Italia, sta facendo accelerare anche i richiami delle secondi dosi, con un calendario che viene accorciato rispetto a quanto reso noto in sede di prima dose.

Così, è inevitabile che vengano convocati in tempi diversi, ma concentrati nei medesimi giorni più gruppi, afflusso che crea code più lunghe e quindi, complice il caldo di questo torrido, viene a crearsi anche più malcontento.

Qualcuno non l’ha mandata a dire stamani ed è dovuta intervenire la Polizia locale di Termoli per placare gli animi.

«Voglio segnalare l'incresciosa situazione al centro vaccinale di Piazza del Papa a Termoli - ha riferito uno degli utenti - è qualcosa di inaccettabile. A causa dei richiami in anticipo della seconda dose di vaccino, è uno scempio. Persone per lo più anziane fuori sotto il sole mentre dentro gente accalcata una sull'altra fra urla e spintoni. Io avevo la data della seconda dose per il 20 luglio, sabato mi è stato comunicato che dovevo andare oggi. Ho chiamato un centinaio di volte il numero 08741866000 per chiarimenti ma non rispondono. Sono andata al centro vaccinale e sono dovuta andare via».