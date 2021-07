TERMOLI. Un duplice scopo quello dell’associazione GMDP-Design for Life (www.designforlife.it), creata da un gruppo di amici e dall'architetto Panfilo di Paolo in memoria di Giuseppe Marco di Paolo, mancato nel 2014 in giovane età. Purtroppo alla fine dello scorso anno anche Panfilo ha raggiunto l'amato figlio. L'architetto Panfilo è stato vice preside del Liceo Artistico di Termoli per molto tempo fino al suo pensionamento. L'associazione ha deciso di fare una donazione alla sua scuola a cui è stata data la possibilità di scelta del materiale di cui avesse bisogno: la preferenza è ricaduta su un tablet ed un notebook di ultima generazione. A darcene conto è Massimo Paolitto: «Inizialmente avevamo pensato di donare un defibrillatore, perché purtroppo Panfilo è morto per un arresto cardiaco, ma comunque in fase di assemblea della nostra associazione già avevamo posto come obiettivo

la donazione di qualsiasi cosa potesse essere utile, a livello artistico, all'istituto stesso; ovviamente il defibrillatore è già presente nell’istituto e, dopo un colloquio con il vice preside Barone, è stata data loro la possibilità di scelta fino ad un budget di 2mila euro.

E’ stato scelto un bellissimo notebook di ultima e a questo è stato aggiunto un tablet della stessa linea con accessori vari (mouse, borsa per notebook, custodia protettiva per tablet e pennino touch per tablet). La consegna è avvenuta venerdì mattina, 2 luglio, alla presenza del preside Giuliani e del vice preside Barone». Nel corso della cerimonia di consegna, sobria ma significativa, è emerso come sarà dedicata l'aula di architettura dell'istituto a Panfilo Di Paolo e l’ associazione sarà invitata a presenziare all'evento. «La nostra mission associativa si è sempre rivolta all'aiuto dei malati di lungodegenza dei reparti oncologici o comunque dei reparti più delicati, Marco purtroppo è morto per il male del secolo - per questo la mission associativa è rivolta a questa tipologia di malati. Anche se in questa occasione non abbiamo voluto far mancare un dono alla città in cui hanno vissuto Panfilo e tutta la sua famiglia, anche perché, come denota il nome della nostra associazione (design for life), la parola vita (life) si accomuna a questa tipologia di dono: usare strumenti di alta tecnologia per dare "vita" ai progetti dei ragazzi dell'Artistico. Il nostro prossimo progetto è la realizzazione di un parco relax per i bimbi ricoverati presso l'ospedale Giovanni XIII di Bergamo».

«Per la raccolta fondi generalmente organizziamo due eventi l'anno: uno in estate e uno in prossimità delle festività natalizie. Il Covid ci ha un po' bloccati, anche se lo spirito combattivo che ci ha trasmesso Panfilo ha fatto sì che potessimo organizzare l'evento natalizio dello scorso anno direttamente con la piattaforma zoom, ed è stato un grande successo di partecipazione. Anche se Panfilo non c'è più porteremo avanti l'associazione dedicata a suo figlio (e nostro amico), ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti - l'associazione vive di sostegno - per sostenerci si può donare da qui: https://www.designforlife.it/GMdP/sostienici/.

Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative e sui prossimi eventi di raccolta fondi ci si può iscrivere dal form "iscriviti alla nostra newsletter" presente in tutte le pagine del sito.

Tutti i nostri progetti realizzati sono visibili nella sezione "progetti realizzati" e sono suddivisi per anno».