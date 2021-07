Lavori in corso e cantieri ovunque, scatta anche la diffida per i mancati ripristini

TERMOLI. Lavori in corso per reti varie a Termoli, solo croce e nessuna delizia. Nello scorso inverno i disagi causati da cantieri di ditte che realizzano impianti nei cosiddetti sottoservizi, ossia sotto l’asfalto, avevano portato l’amministrazione comunale a emanare una ordinanza di stop per le vacanze di Natale. Magari, visto il caos di queste settimane di inizio estate, non sarebbe male prenderne in considerazione una ‘estiva’. Ma di problemi ce ne sono differenti, come il mancato puntuale ripristino dello stesso manto asfaltato, con proteste che de relato giungono in municipio.

Per questo, è partita una diffida dall'assessorato ai Lavori pubblici verso una ditta, quella che realizza la fibra ottica, proprio contestando questa criticità: «Con riferimento ai lavori sulla rete viaria comunale, si comunica che pervengono copiose le segnalazioni di gravi criticità dovute al mancato o non corretto ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse in corrispondenza delle tracce degli scavi. A dette gravi problematiche, si aggiunge il mancato rifacimento della segnaletica stradale orizzontale che crea situazioni di notevole pericolo per la circolazione dei veicoli e pedoni. Tutto ciò premesso, nel rimarcare che i tratti viari che hanno subito le alterazioni sopra rappresentate sono da intendersi a tutti gli effetti cantieri stradali in consegna a codesta ditta che ne rimane responsabile unitamente alla direzione dei lavori per eventuali danni a persone e/o cose accidentalmente cagionati, si ordina di procedere senza alcun indugio all’esecuzione di tutto quanto ritenuto necessario ed opportuno, per un’immediata messa in sicurezza di tutte le strade ove si sono eseguiti gli scavi per la posa in opera dei cavidotti delle fibre ottiche. Infine, si diffida a voler porre in essere tutte le azioni di competenza finalizzate ad evitare che tali circostanze abbiano a ripetersi, preavvisando che laddove la presente non trovasse riscontro favorevole, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si procederà con l’emissione dei provvedimenti di sospensione dei lavori in argomento e conseguente segnalazione dei fatti all’autorità giudiziaria».