L'estate rovente di Castelmauro, tra scavi e 118

MOLISE. Castelmauro, 1.500 abitanti, sorge in prossimità di Larino; la sua ‘cartolina’, panoramicamente, incombe su viale Giulio Cesare, la ‘main street’ del rione San Leonardo, posta nella parte nuova del paese. La comunità è conosciuta nel Molise per il suo Osservatorio astronomico ma soprattutto per un'altra vicenda. In esecuzione di un contratto sottoscritto col ‘Cardarelli’ di Campobasso, un esperto qualificato, questa l'esatta dicitura in materia, munitosi di nulla osta per fini di detenzione, dal 1980 al 1987, l’uomo ebbe a collocare 4mila carichi di rifiuti tossici e nocivi, tra cui tanto con componenti di carbonio 14, trizio, cromo 51 ed altri rifiuti ospedalieri.

Sin dal 1984 la Usl di Termoli ebbe a rilevarne la presenza, constatando che i fusti si trovavano ammassati in una cantina di Castelmauro; finché, nel 1995, la Digos di Campobasso ed un fisico del Cnr-Pmp, scoprirono un locale segreto con ulteriori quantità di fusti ricolmi di altre sostanze. Addirittura, rivedendo i conti delle giacenze, si scoprì che – degli originari 4mila – ne erano reperibili sono 1.833, con buona pace degli altri 2.167. E così si cominciò a pensare che i barili sarebbero stati “nascosti” sotto l’ ‘humus’ delle campagne circostanti. Nel 2000 il Tar Molise ingiunse la rimozione dei fusti, anche perché l’Arpam aveva riscontrato un alto tasso d’inquinamento dell’area, comunque superiore alla media. Il 18 ottobre dello stesso anno, l’allora Presidente dell’Esecutivo regionale Michele Iorio ne ordinò, con decreto, lo smaltimento urgente. Ma il fisico muore nel 2007 a Cuba e, così, del materiale disimpegno se ne occupò lo Stato.

Settimane fa, nel pieno del mese di giugno si è ripreso a rimestare nei terreni di proprietà della Famiglia del defunto fisico nucleare; questa volta nelle aree poste sul lato che guarda in direzione del lago di Guardialfiera. Si è rinnovato, in sostanza, il rito della ricerca di quei rifiuti radioattivi che, 40 anni fa, lanciarono il Paese sugli schermi della tv nazionale e sulle pagine dei grandi quotidiani. Per il momento non è stato trovato alcunché di preoccupante, ma la necessità di verificare se l’esistenza di radiazioni fosse un fatto concreto, e misurabile, ha accelerato le ricerche.

Il sindaco Flavio Boccardo ha preteso l’intervento dell’Arpam i cui tecnici, con l’ausilio di contatori che individuano i raggi-gamma, hanno scavato nell’intera zona alla ricerca di eventuali radionuclìdi. Gli scavi sono stati facilitati dal lavoro di un capace escavatore. Naturalmente, sulle ricerche, grava una coltre di silenzio, ma sembrerebbe da escludere la presenza ‘in loco’ di tracce di americio, di cobalto e di metalli pesanti. Se prendessimo per buone le ricerche effettuate (nel senso che i contatori siano sati usati proprio nelle aree inquinate), da osservatori, dovremmo essere contenti. E ciò autorizzerebbe a pensare che possa essersi trattato del solito ‘boom’ estivo di notizie che vengono fuori proprio perché – nei mesi di giugno e di luglio – le fonti degne di essere citate sono scarne e scarse. Ma, pur parlando in tali termini solo per convenienza, temiamo che – alle pur corrette indagini – qualcosa possa essere sfuggito e che, perciò, la situazione possa continuare ad essere pesante per la gestione ambientale.

Purtroppo un’intenzione esplicitata dall’Asrem in alcuni incontri con i responsabili del servizio di ‘118’, di voler accorpare la postazione di Castelmauro con Trivento, de-medicalizzando la postazione della Comunità, ha deviato ogni paura, portando l’attenzione pubblica su di un fatto che appare più concreto. Con tale decisione aumenterebbe nei fatti il rischio e la validità dell’intervento sui malati critici e non solo nel caso di patologie tempo-dipendenti, violando il principio costituzionalmente garantito della tutela della salute dei cittadini.

Claudio de Luca