«San Timoteo da potenziare», Felice chiede incontro alla Conferenza dei Sindaci

TERMOLI. L'attestazione di stima di una residente, che ha ringraziato ieri i medici del reparto di Urologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, ha innescato un nuovo intervento da parte del presidente del comitato omonimo Nicola Felice.

«Questo vale non solo per il reparto di Urologia, ma per tutte le specialistiche presente all'ospedale San Timoteo. Occorre un impegno grande e unanime da parte dell'intera classe dirigente, in primis dei Sindaci del basso Molise.

Una presenza e un impegno che nonostante la denuncia, della quasi totalità dei primari e medici del San Timoteo, elencando nel documento sottoscritto tutte le criticità presenti nei vari reparti, ancora oggi non si riscontra. Il nostro Comitato continuerà a sostenere gli operatori sanitari e a denunciare lo stato "comatoso" in cui da tempo versa l'unico presidio ospedaliero del basso Molise.

Il Comitato chiederà un incontro con il nuovo Direttivo della conferenza dei Sindaci».