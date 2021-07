«Raffaella Carrà ci ha fatto sognare», il ricordo indelebile della regina della tv

TERMOLI. Raffaella Pelloni in arte Raffaella Carrà, il cordoglio del mondo dello spettacolo e della politica tutta l'Italia piange l'improvvisa scomparsa dell'ultima soubrette conosciuta, un'artista che ha lasciato il segno nell'ampio mondo dello spettacolo.

Una bellissima donna che ha fatto girare la testa a tantissimi uomini, ogni uomo dello spettacolo ambiva esibirsi con lei, anche Frank Sinatra grazie ad un film girato con lei, sbandò parecchio davanti alla sua bellezza tutta italiana.

Di lei la settimana scorsa ne abbiamo parlato in una intervista con un imitatore d’eccezione, Carlo Frisi, che ha avuto esperienze di lavoro televisive con la Raffa nazionale.

Lei una star non solo italiana, era internazionale amata smisuratamente anche in Spagna e America Latina.

Iconico quel tormentone di ballo come il Tuca Tuca, insomma lei è stata la indiscussa regina della tv.

Migliaia di messaggi di cordoglio appena saputo della sua morte nel primo pomeriggio, se n’è andata in modo discreto, senza far sapere pubblicamente della sua grave malattia che a 78 anni l'ha portata via.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto di lei "Era il volto per eccellenza della tv", Il premier Draghi "Profonda tristezza per la morte di un'artista che ha portato il nome dell'Italia in giro per il mondo", Al Bano: “Era una macchina da guerra”, ma anche semplici cittadini come Rocco che ci ha detto: “Oltre a essere una bravissima artista era una donna bellissima che ci ha fatto sognare quando eravamo giovani”; Giovanna: “Era una donna eccezionale, quante lacrime con il suo programma Carramba che sorpresa, lei era brava in tutto”; Filomena: “Una bella e simpaticissima persona, aldilà del fatto che era una grande donna dello spettacolo i suoi dischi mitici”.

Ciao Raffaella, grazie per averci fatto sognare e fantasticare per la tua bravura e bellezza, te ne sei andata senza fare rumore.