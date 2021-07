Nuova Tac al San Timoteo, ottimizzati i percorsi tra diagnostica e Pronto soccorso

TERMOLI. Con l’inaugurazione della nuova Tac all’ospedale San Timoteo giunge al traguardo il progetto voluto dal direttore dell’Unità operativa complessa di Radiodiagnostica, Roberto Camperchioli. L’unica Tac in servizio all’ospedale San Timoteo spesso è stata in avaria, solo a fine inverno sono iniziati i lavori per la realizzazione dei locali dove ora viene insediata la nuova apparecchiatura, che dimezzerà il carico di lavoro a cui è sottoposto lo strumento diagnostico.

L’Asrem nell’estate scorsa ribadì l’importanza della nuova Tac, confermando che una a 64 slide fosse stata già acquistata per il San Timoteo e c’era stata una impasse nella gestione dei lavori preparatori dei locali idonei a metterla a dimora.

Il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano chiese all’ingegnere che sovrintendeva all’ufficio tecnico una relazione col crono-programma in cui fu messo nero su bianco quando poter avviare anche la nuova apparecchiatura, che avrebbe fatto snellire le liste di attesa e rendere più veloce la diagnostica al servizio del basso Molise e non solo, rappresentando anche un elemento di certezza sulla continuità del servizio, evitando che potessero reiterarsi interruzioni spiacevoli di natura tecnica come spesso succedeva.

Successivamente c’è stata la gara d’appalto per l’inizializzazione dell’apparecchiatura.

Per il primario Roberto Camperchioli, «Anni di attese hanno trovato una risposta, grazie all’impegno di tutti quanti, perché per realizzare questo progetto c’è voluto l’impegno di più persone e più uffici. Ma alla fine, siamo riusciti a realizzare un progetto relativo a una radiologia dedicata prevalentemente al Pronto soccorso, dove è ubicata proprio a stretto contatto con la divisione di emergenza. Riusciremo a snellire i percorsi che dal Pronto soccorso portano alla diagnostica. Era importante avere una seconda Tac di backup, che ci permettesse di lavorare anche in caso di stop dell’altra che abbiamo in dotazione, per vari motivi, dalle manutenzioni straordinarie ai guasti. Ora potremo respirare con più tranquillità. E’ una Tac di ultima generazione che risponde pienamente alle necessità dell’ospedale San Timoteo e del suo territorio, un 64 strati, con software avanzati. Sottopone, inoltre, la popolazione a un minor carico radiante. Ora ottimizzeremo i flussi di lavoro, col personale che riuscirà ad accedere velocemente alla Tac, senza fare giri lunghi per portare i degenti nella sala radiologica centrale».