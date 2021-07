TERMOLI. Cresce la preoccupazione da parte del territorio per le sorti del principale bastione occupazionale del Molise: lo stabilimento Fca-Stellantis di Termoli.

Timori che nascono dalla mancanza di certezze relative a futuri volumi e numeri degli addetti, che secondo le sigle sindacali potrebbero calare del 40% anche a causa della rimodulazione del parco vetture in produzione, vista la spinta green.

Stamani, iniziativa politica quella assunta dal circolo dem di Termoli, nato dalla collaborazione tra la segretaria Maricetta Chimisso e l’ex deputata Laura Venittelli.

Presenti anche i consiglieri regionale Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, Anna Saracino, Luisangela Quici e i consiglieri comunali Oscar Scurti (anche segretario di federazione) e Manuela Vigilante.

Per i dem la politica molisana, che nei tre enti di vertice (considerati Comune, Provincia e Regione) nulla farebbero per avviare un confronto sulle prospettive Stellantis in Molise, come peraltro evidenziato pure dalle stesse parti sociali e c’è di più, la Venittelli è partita lancia in resta con la Zes, di cui ha detto a chiare lettere essere stata scippata nel retroporto proprio al nucleo industriale per essere allocata nel perimetro di Pozzilli.