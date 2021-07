Ddl Zan, dibattito rovente e norme della proposta che divide il Parlamento

MOLISE. Nel suo ultimo saggio (“L’era della suscettibilità”, ed. Marsilio) Guia Soncini, giornalista di punta, figliola della contessa Massari di Rotello, trae un esempio illuminante con riferimento al d.d.l. Zan:”Pensate se oggi, Lucio Dalla riproponesse ‘Dark Bologna’ laddove la canzone recita:’C’è una puttana, anzi no: è un busone’”. L’avrebbero linciato. Qualche giorno fa, sempre nel capoluogo felsìneo, un fruttivendolo originario del Bangladech, al cliente che aveva chiesto banane, consegnò dei fichi. A chi aveva fatto rilevare l'errore, l’uomo rispose che non c'era sbaglio. Per lui quelle erano banane, non fichi. Paradossale? Mica tanto, perché l'art. 1, d), del d.d.l. Zan sostiene la medesima assurdità: «Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso».

Come a dire, per essere uomo, donna o altro non conta la realtà oggettiva, ma basta l'auto-percezione. Se, oggi, uno si sente donna, può pretendere di essere trattata come tale, seppure, poi, avesse a cambiare idea. Oggi questo soggettivismo assurdo pretende di trasformarsi in un diritto, pur contrastando con la logica e col buonsenso, creando naturalmente problemi concreti. In Italia abbiamo avuto il caso di Fabrizio (Valentina) Petrillo, primo atleta ‘transgender’ (nato maschio) che gareggia in competizioni femminili. Inutile dire che le atlete donne non sono entusiaste di competere con uno ‘già’ uomo. Ma questo è niente perché, in Messico, 18 candidati alle elezioni si sono dichiarati donne per aggirare i vincoli … imposti dalle quote rosa. Immaginate quali problemi nascerebbero nei nostri Comuni! Talora le persone sono state censurate (ed attaccate) per la loro contrarietà alla partecipazione dei maschi-trans alle competizioni sportive agonistiche femminili o alla pretesa dei maschi biologici di avere accesso nei bagni e negli spogliatoi delle donne. Ora, grazie all’on. Zan, potremmo essere arrivati al punto che un fruttarolo ha tutto il diritto di chiamare banane i fichi, facendo ‘censurare’ (con sanzioni anche di una certa gravità) il comportamento di chi si oppone al suo diritto di cambiare la realtà oggettiva.

Altro caso: la ‘Whiteness (l'essere bianco) è una condizione che prima si acquisisce e poi si ha: una condizione maligna, simile niente di meno che ad un parassita, verso cui le persone "bianche" hanno una particolare suscettibilità. Tale condizione genera modi caratteristici di essere nel proprio corpo, nella propria mente e finanche nel proprio mondo. La Bianchezza parassitaria rende infatti voraci e insaziabili, trasformando in perversi gli appetiti di chi la “ospita”. Queste pretese deformate prendono di mira in particolare chi bianco non è; e, una volta stabilite, sono quasi impossibili da eliminare.

Che fare, dunque per aiutare chi soffre di questa terribile malattia? Il trattamento efficace consiste in una combinazione di interventi psichici e storico-sociali, perché la storia si insegna ma, se l'obbiettivo è alto, si cambia anche. Insomma, in una sorta di ‘revival’ della Rivoluzione culturale cinese, servirebbero novelli campi di rieducazione, dove poter mettere in campo un po' di quel trattamento subito dal protagonista di “Arancia Meccanica” per combattere la sua vena violenta. Ma attenzione. Tali interventi, per quanto severi, possono ragionevolmente mirare solo a rimodellare gli appetiti infiltrati della Bianchezza, a ridurne in altri termini l'intensità attraverso un duro lavoro di riparazione. Una possibile regressione è infatti sempre possibile (e anche qua il finale del citato film ci dovrebbe mettere sul chi vive). Perché non esiste ancora una "cura" permanente.

Queste righe, frutto del sunto di un articolo scientifico, fonda sulla Bianchezza, una categoria ingiustamente privilegiata, basata su di una carenza di melanina. In nome della (sacrosanta) lotta al razzismo (che non si combatte sin nei campi di calcio), si generano nuovi feticci da abbattere, altre streghe da cacciare, in una pericolosa digressione, che non suscita la giusta preoccupazione che meriterebbe. Il razzismo, se c'è, va sempre combattuto, con qualunque tonalità di colore mentale si rappresenti.

Claudio de Luca