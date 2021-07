«Commissariamento lungo e blocco turnover deleteri, ora cambiamo il modello organizzativo»

TERMOLI. La presenza della commissaria ad acta Flori Degrassi è stata occasione utile per parlare della sanità in Molise, nell'ambito dell'inaugurazione della nuova Tac all'ospedale San Timoteo.

«Sicuramente la sanità molisana ha dei problemi - sottolinea la commissaria ad acta Flori Degrassi – tanti anni di commissariamento non hanno lasciato il comparto in buone condizioni, specialmente col blocco del turnover. Io sono abituata a guardare il futuro, e il futuro si guarda in termini di prospettive organizzative e di risorse. Sulle risorse umane, il dottor Florenzano lo sa, ogni giorno chiamo per sollecitare i concorsi sia dei primari, i direttori delle unità complesse, che per rimpinguare gli organici. Tuttavia, non è una cosa molto facile, poiché ci sono concorsi che vanno deserti. Soprattutto in un momento storico come questo, dove in tutta la penisola è stato assunto personale medico e infermieristico, è difficile trovare professionisti che vengano. In ogni caso, troveremo il modo per assicurare un miglioramento del sistema, ma va guardato in prospettiva. Partendo dal presupposto che non sempre quello che è stato fatto fino a ora sia stata la cosa giusta, si può sempre cambiare e il bello della sanità è questo, che si può modificare sempre modello organizzativo e che possiamo crescere insieme, costruendo tutti il futuro, lavorando assieme, senza resistenze, perché dobbiamo perseguire il cambiamento e i cambiamenti non sempre sono graditi».