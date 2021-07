TERMOLI. «Niente medici! Niente guardia medica turistica. La guardia medica turistica prevista con bandi Asrem dal 1° luglio al 31 agosto, è al momento saltata. Doveva partire il 1° luglio ma al momento non c'è. Non era mai successo che il servizio non partisse». Lo denuncia Giancarlo Totaro, ormai controcanto della sanità pubblica dall’interno. «Al bando come era prevedibile non hanno risposto un numero adeguato di medici ,ma forse ha risposto un solo medico. Quindi niente guardia medica turistica e al momento è saltata anche la seconda unità aggiuntiva notturna a Campomarino. A Campomarino dove ormai sono rimasti solo 2 medici titolari di Continuità Assistenziale a Termoli le sono le stesse come a Montenero. Quindi non solo al momento non è possibile dare un servizio storico ai turisti ma considerati gli organici dei medici titolari sarà difficile in un prossimo futuro mantenere aperte tutte le sedi attualmente presenti sul territorio e la chiusura possibile di sedi ed accorpamenti sono ormai dietro l'angolo. E se fossero adibiti momentaneamente al servizio di assistenza ai turisti i medici delle Usca, contratto permettendo? Dopo le sospensioni delle sedi del 118, a cui aggiungere la guardia medica turistica e dopo, nei fatti e nei numeri, toccherà anche agli ambulatori di Guardia Medica. Un servizio, quello della continuità assistenziale, che non vede un "concorso" per la ricerca di medici da prima del 2007: da oltre 14 anni. Tutti si riempiono la bocca sulla valorizzazione della medicina del territorio ma la verità è che è in atto una ecatombe del servizio dell'emergenza- urgenza e non differibilità. Una situazione di carenza di medici drammatica che in Molise pare non trovi soluzioni, in ospedale e sul territorio. Ci saranno ancora tagli ai servizi? Non è la domanda giusta perché la vera domanda è: come è possibile che in queste condizioni di carenza medica si continui a dare questo servizio di guardia medica e di 118?»