GUGLIONESI. E’ senza dubbio il tema politico più attuale a Guglionesi, e stavolta a far partire un disperato appello non è un cittadino qualsiasi, ma un ex amministratore di lungo corso, l’ex vice sindaco Antonio Lucarelli: «Non chiudete l’asilo comunale paritario Mimì Del Torto». «Quel “cittadino adottato”, che don Gianfranco Lalli ha voluto ricordare solo come sollecitatore, ha vissuto dagli inizi degli anni 80 tutte le vicissitudini della “Mimì Del Torto” da consigliere comunale, assessore e vicesindaco fino alla primavera del 2018. Per quanto ha visto fare e ha fatto , si è deciso a scrivere questa lettera aperta non per fare polemiche (eppure potrebbe e dovrebbe per quello che ha sentito e letto) ma per invitare il Sindaco e quanti hanno deciso di chiudere ad evitare una scelta così grave. Non lo facessero almeno per questo anno in modo da trovare soluzioni gestionali possibili diverse dall’Istituzione. Eviterebbero, così, il grande disagio di tante famiglie che, non essendo stata potenziata la materna statale, non troveranno accoglienza per i loro bambini a Guglionesi. A tal proposito ho raccolto le preoccupazioni di alcune mamme durante il consiglio comunale del giorno 30 scorso. Soluzioni ce ne sono . Per questo ho inviato al Sindaco e ad un consigliere le informazioni che ho raccolto di due materne Comunali paritarie di Gissi (2.600 abitanti) e Casalbordino (5.972 abitanti) , entrambe in presenza di materna statale. Ho anche riferito loro di una paritaria parrocchiale di Cupello (4.200 abitanti) che gestisce anche il nido e la sezione primavera e che ha sempre avuto contributi dal Comune di non meno di ventimila euro/anno. E, vi garantisco, questi Comuni non hanno le entrate che ha il Comune di Guglionesi! Non dobbiamo essere tra l’altro pessimisti sulla ineluttabilità della denatalità e non dobbiamo mettere in alternativa le politiche per i bambini e quelle per gli anziani. Guglionesi non perda la “Mimì De Torto”! Basta volerlo!»