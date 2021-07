Pendenze tributarie Edison, sulla partita da 3,66 milioni di euro il Tar si chiama fuori

TERMOLI. Ancora un braccio di ferro su questioni legate alla presenza della Edison nel campo off-shore Rospo Mare, al largo tra Abruzzo e Molise. La società, titolare di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, al largo di Termoli, rilasciata con d.m. 9 marzo 1978, per 36.963 ettari – ha impugnato la comunicazione 4 maggio 2017, prot. n. 03.03.20, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Termoli, con cui le è stato richiesto di corrispondere € 3.660.380,54, a titolo di differenze non ancora versate per i canoni concessori maturati dal 2008 al 2016. A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 10 del d.l. 4 marzo 1989 n. 77, conv. con l. 5 maggio 1989, n. 160; violazione dell’art. 3 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con l. 4 dicembre 1993, n. 494; violazione della Circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione 17 dicembre 1998 n.77; violazione della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2012 n.47; violazione del d. m. 5 agosto 1998 n. 342. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite. Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia attribuita alla cognizione del giudice ordinario. Sempre in via preliminare, esse hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 23.6.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dedotta dalle Amministrazioni resistenti. L’eccezione è fondata. Il Consiglio di Stato, in linea con quanto già deciso dalla Corte regolatrice, in un caso del tutto analogo a quello in esame, ha condivisibilmente affermato che: “se è impugnato un atto di rideterminazione dei canoni concessori occorre valutare se lo stesso sia per esercizio di attività vincolata ovvero per atto discrezionale; nel primo caso la situazione soggettiva del privato è di diritto soggettivo e la controversia è della giurisdizione ordinaria, nel secondo di interesse legittimo è della giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2018, n. 6993; V, 22 giugno 2018, n. 3864; V, 11 dicembre 2017, n. 5833; Cass. civ., Sezioni Unite, 4 settembre 2018, n. 21597, 15 settembre 2017, n. 21524). La rideterminazione dei canoni concessori ha natura vincolata qualora le condizioni e i presupposti fattuali per l’incremento sono stabiliti dalla legge, o da un atto di regolazione di carattere generale, così che la pubblica amministrazione concedente si limita, nel provvedimento rivolto al privato, ad una mera quantificazione delle somme previo accertamento tecnico dei presupposto fattuali economico – aziendali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4292; Cass. civ., Sezioni Unite, 31 maggio 2016, n. 11382 e le numerose sentenze ivi richiamate). Per quanto concerne il caso qui in esame, la Capitaneria di Porto, nella determinazione del canone concessorio in sede di rinnovo della concessione (con conseguente conguaglio per gli anni precedenti) ha fatto applicazione delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n. 120, e, segnatamente – a quanto consta dalla prospettazione delle parti – del criterio previsto alla lett. g) del paragrafo “Superficie occupata virtualmente”, riferito ai “Gavitelli singoli” che identifica della superficie occupata come “quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell’unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l’ormeggio.

In applicazione del predetto criterio, nell’atto di determinazione del canone, è stata quantificata l’area scoperta in mq. 205.461,73 che moltiplicata per € 1,761173 ha portato alla somma di € 361.854,00. In sostanza, come emerge dal contenuto dell’atto impugnato, rispetto ai detti criteri discretivi della giurisdizione, la Capitaneria di Porto ha quantificato le somme dal concessionario sulla base dei presupposti fattuali previsti dalla normativa in materia; non v’è, infatti, in essi ponderazione di diversi interessi inveratasi in una attività di tipo normativo, poiché, invece, detta attività è presente nelle circolari delle quali la Capitaneria ha fatto applicazione, e che, come evidenziato dalle amministrazioni appellanti, non sono state oggetto di impugnazione con il ricorso proposto in primo grado. A fronte di ciò, difettando ogni apprezzamento discrezionale, va ravvisato un diritto soggettivo e la giurisdizione è del giudice ordinario (per un caso simile, cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1034)” (C.d.S, V, 15.5.2019, n. 3154). Anche nel caso in esame, l’Amministrazione, nel determinare l’importo del canone concessorio, ha fatto pedissequa applicazione delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n. 120, partendo dagli importi ivi stabiliti a titolo di canone per la concessione delle aree coperte e scoperte, e moltiplicando tale valore per la superficie oggetto di concessione, senza alcun margine di esercizio della discrezionalità amministrativa. Per tali ragioni, l’odierna controversia, in quanto relativa a: “indennità, canoni e altri corrispettivi”, e in quanto non involgente l’esercizio di poteri pubblicistici, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per l’essere l’odierna controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.

Come dispositivo, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Compensa le spese di lite.