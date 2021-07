Stellantis, Bovio promotore di una mozione: Roberti faccia svegliare Toma

TERMOLI. Non v'è dubbio che sulla sorte dello stabilimento Fca-Stellantis la preoccupazione cresce giorno dopo giorno e forse siamo a picchi raggiunti solo nel dopo alluvione, quando si parlava di un disimpegno locale dell'allora General Motors, chiamata come vertice della Powertrain a stabilire le sorti della meccanica Fiat.

Ora, la fusione con Psa apre un futuro denso di incertezze e la politica si muove. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonio Bovio, dichiara il suo impegno.

«Correva l'anno 1972, la Fiat sbarcava a Termoli facendola diventare uno dei nuclei industriali più importanti del Molise. Centinaia di famiglie migravano nel nostro paese. Attorno ad essa anche il mercato dell'edilizia fioriva. La Fiat non offriva solo lavoro ai tanti operai ma anche una vita dignitosa ( case Fiat, strenna natalizia, terme ecc. ecc.) . Anni d'oro ormai lontani oggi che la crisi ha investito tutto togliendo quelle poche certezze che consentono a ciascuno di noi di essere sereni e guardare al futuro con tranquillità. Il mio vissuto è un esempio. Il lavoro in fabbrica per quanto duro è pieno di soddisfazione. Essere parte di una catena di montaggio il cui prodotto finito seguito con accuratezza è immesso sul mercato, è una soddisfazione. Pensare che questo possa finire è angosciante. Purtroppo il Molise conosce già il significato della parola "disoccupato". Grandi aziende hanno subito una triste sorte e mi riferisco allo Zuccherificio, alla Gam, alla Ittierre. E se allora per quei lavoratori è stato critico affrontare la situazione oggi che già viviamo una situazione ai limiti della sopportazione, causa anche la pandemia, l'effetto sarebbe catastrofico. L'alluvione che colpi' Termoli nel 2003 investendo anche la Fiat è nulla rispetto allo Tsunami che potrebbe abbattersi.

Le nubi oggi sono nere sullo stabilimento Stellantis di Termoli, società francese che lo dirige e che sta attuando tagli su tutti gli stabilimenti italiani. Manca un piano industriale da parte della Stellantis per lo stabilimento di Termoli e questo è preoccupante, dopo il rinvio della partenza del nuovo motore ibrido GSE. A ciò si aggiunge che aumenta la cassa integrazione anche sulla linea dei cambi. Ora più che mai occorre sostenere i lavoratori e la politica deve fare la sua parte, per questo, come consigliere comunale del gruppo consiliare del M5S mi farò promotore di una mozione che impegni il Sindaco di Termoli a sollecitare il Presidente della Regione affinché si attivi presso il Ministro competente. Il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito, le battaglie per la sua realizzazione non hanno colore politico per questo chiedo una azione congiunta a tutti i livelli per tutelare i nostri concittadini e dare speranza a tante famiglie».