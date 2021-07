«Termoli è bellissima», il calciatore Fabio Quagliarella scopre la perla dell'Adriatico

TERMOLI. Terminata nella tarda mattinata di oggi la pur breve vacanza a Termoli del campione del calcio Fabio Quagliarella, attuale giocatore della Sampdoria ma in passato giocatore dI Napoli, Juventus, Torino e Udinese, oltre che della Nazionale.

Lo abbiamo incontrato insieme alla sua compagna Debora Salvalaggio, artista a tutto tondo di cinema e soubrette Tv, presso il lido Cala Sveva beach club grazie a Fabrizio Vincitorio, che ci ha fatto da tramite con lui abbiamo scambiato solo poche parole perché era atteso da amici. Comunque alla nostra domanda su come gli è apparsa Termoli ci ha risposto entusiasticamente: "Termoli e 'bellissima, è la prima volta che vengo, su consiglio del mio agente che conosce questi posti e mi ha invitato a venire, ma davvero Termoli è bellissima, poi sono in alloggio in una struttura diffusa li nello splendido borgo che avete e quando mi affaccio alla finestra ho sotto di me un panorama incredibile con il mare che mi sembra di toccare con mano.

Non escludo un mio ritorno grazie anche alla splendida ospitalità dei titolari della struttura ricettiva".

Ieri mattina poi ha avuto modo sempre grazie all'intercedere di Fabrizio Vincitorio do svolgere una seduta di allenamento presso il centro "La Vida" e ieri sera si è potuto godere la qualificazione alla finale di Euro 2020 dei suoi colleghi e alcuni suoi ex compagni di squadra della Nazionale presso il ristorante del lido Cala Sveva davanti a gustose pietanze marinare termolesi assieme ai proprietari e amici.