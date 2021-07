TERMOLI. Molise, patria di pochi, terra di molti: almeno negli ultimi anni quando orde di turisti ne stanno riscoprendo le bellezze paesaggistiche, la buona cucina e la quiete. Sì, perché della nostra terra si può dire di tutto e di più, ma alla fine questo lembo di terra tanto deriso per anni, sta ottenendo il meritato riscatto.

E lo fa non solo attraverso i social, dove si fa quasi a gara per taggarsi sotto le cascate di Carpinone o nel Borgo Antico di Termoli, ma soprattutto tramite la stampa nazionale. Ultimo, solo per data di pubblicazione si intende, ‘Il Sole 24 ore’ che, nella sezione ‘Viaggi’ dedica ampio spazio alla regione attraverso un articolo scritto da Sara Magro e intitolato ‘Le sorprese del Molise, patria del turismo d’avanguardia’. Il tutto accompagnato da splendidi immagini, tra cui quella di Piazza Duomo a Termoli che spicca in copertina.

Un viaggio tra «locande slow per turisti consapevoli», «arte a Termoli», «ferrovie antiche con fermate gourmet» e il mito di De Niro che, si apprende, «sarebbe pronto a trasferirsi». Un articolo che non lascia nulla al caso, in grado di celebrare quella bellezza, talvolta celata agli occhi dei più superficiali, insita nella semplicità dei luoghi, grazie anche alla pubblicità messa in piedi dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli con il suo ‘Press Tour’ alla scoperta del Molise.