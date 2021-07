LARINO. Asrem condannata a risarcire dipendente per indennità di funzione e retribuzione di risultato non corrisposte. Il Tribunale di Larino ha accolto il ricorso di una dipendente Asrem assistita dagli avvocati Giuseppe Giglio e Quirino Mescia per indennità di funzione e retribuzione di risultato non corrisposte nonostante avesse ricoperto la posizione organizzativa per circa 10 anni ed avesse sempre ricevuto valutazioni positive dal competente nucleo.

Il Giudice del lavoro frentano ha stabilito che la riduzione dell’indennità di funzione, frutto di una iniziativa unilaterale dell’Asrem, è in contrasto con quanto previsto nel contratto e determina una violazione della riserva esclusiva in favore della contrattazione collettiva ed ha dunque condannato l’Asrem al pagamento delle differenze dell’indennità di funzione e della retribuzione di risultato a favore della ricorrente.