LARINO. Arriva un esposto alla Procura della Repubblica di Larino rispetto alla vicenda della postazione medica del 118 a Sant'Elia a Pianisi.

«Pubblichiamo la diffida firmata dai Sindaci di Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni e Pietracatella e inoltrata il 5 luglio al Ministero della Salute, alla Prefettura, alla Procura della Repubblica, al Presidente della Giunta Regionale dal Direttore Generale dell'ASReM per richiedere il pronto ripristino della postazione medica presso la sede del 118 di Sant'Elia.

È stata, inoltre, inoltrata a tutte le autorità interessate una ulteriore missiva a firma congiunta dei Sindaci di Sant'Elia a Pianisi, Castelmauro e Cerro al Volturno, in rappresentanza di tutti i Comuni coinvolti, al fine di richiedere l'urgente convocazione della Conferenza dei Sindaci del Molise per affrontare, in via plenaria, la grave questione e trovare, nel minor tempo possibile, una soluzione che salvaguardi la salute nei nostri cittadini.

L'Amministrazione comunale è fortemente interessata alla pronta risoluzione della questione e sta attuando tutte le misure possibili per far sì che ciò accada».