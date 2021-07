ll ‘pataccone’ regionale

MOLISE. Le Regioni nacquero quando io ero giovane ed universitario. Considerai quelle nuove realtà alla stregua di un attentato alla sacralità dell’Unità d’Italia. A decenni di distanza, ho dovuto constatare che a riformare in questa materia la Costituzione è stato, subito dopo il Centrosinistra (con le modifiche al Titolo V) addirittura il Centrodestra (che, all’epoca, si era schierato contro le mie venti aborrite patrie). Per di più, mi ero accorto che il problema serio derivava da ben altre “devianze” ed avevo cominciato a chiedermi se, da questa devoluzione, sarebbe potuto derivare almeno ‘qualcosina’ di buono alla piccola patria molisana. Trasferire piena potestà ad una Regione così piccola, in materia di scuole, di salute e di sicurezza avrebbe fatto incorrere la classe dirigente locale in errori di visuale e di gestione. Ma, se la terra di Cuoco avesse avuto a perdere in solidarietà, avrebbe potuto almeno acquisire qualcosa in identità culturale. Di qui, le perplessità, che oggi inducono ad offrire al lettore alcune meditazioni. Le Regioni sono state il prodotto peggiore della partitocrazia di fine secolo, concretando duplicazione di clientele e di burocrazia. Sono costate un’ira di Dio.

Sovrapponendosi alle Province, senza peraltro sostituirle. Hanno moltiplicato il ceto parassitario dei professionisti della politica, il numero dei Direttori generali e dei dirigenti. Hanno dissanguato le casse pubbliche, creando una classe di nuovi ricchi, finendo col rappresentare una realtà che contrasta nettamente con la storia e la cultura nazionale. In effetti, un’identità regionale in Italia non c’è mai stata. La stessa realtà geografica molisana porta a chiedersi cosa ha a che fare il Venafrano con il Termolese. Le Regioni hanno rappresentato il declino del sistema-Italia, la crisi dello Stato, l’atto finale di un processo dissolutivo da cui è derivato il calo di prestigio delle nostre istituzioni.

E’ sufficiente andare a Campobasso, constatare cosa accade negli Uffici regionali e paragonare l’andazzo corrente alla sobria compostezza della vita lavorativa nella sede provinciale di viale Elena degli Anni ‘50. Basta rilevare come la Regione sia divenuta solo un potentato distributore di consulenze e deliberatrice di investimenti, bene spesso privo di ogni senso razionale e contabile, quando piuttosto occorrerebbe tagliare le gambe ad un ceto politico di mestiere, costituitosi sulle ceneri di una Provincia sicuramente meno commendevole. Insomma, se prima non ci fidavamo dello Stato, potremmo oggi confidare nello ‘staterello’ molisano? Il federalismo è una riforma che sposta una gran massa di miliardi di euro dallo Stato alle Regioni. Una norma preoccupante (l’art. 117), introdotta dal Governo Amato nel 2001, recita:”Spetta alle Regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato”. In sostanza, non si dice cosa debbano fare quelle e questo, e si lascia al privato tutto il resto.

Dunque, l’articolo consentirebbe ad autonomi cosiddetti Governatori, temperati solo dai poteri ispettivi dei consiglieri, di commettere ogni genere di stranezze. In materia di Sanità, per esempio, se i principi ispiratori debbono essere l’universalismo delle prestazioni, la solidarietà e l’eliminazione delle discriminazioni, il Molise, come peraltro già fa almeno in linea di principio, dovrebbe garantire il diritto alla salute ad ogni suo cittadino, secondo criteri di equità sociale e di uniformità. Quindi, andrebbe evitata la creazione di tanti servizi sanitari per quante sono le Regioni. Purtroppo, questo avviene già oggi, visto che – per una serie di interventi – si deve necessariamente espatriare se si vuole attingere all’opera di determinati specialisti, operativi in una delle altre 19 patrie. Se non si responsabilizza chi gestisce le Regioni e gli enti locali, il pericolo (parzialmente già in essere) sarà quello di una proliferazione incontrollata di burocrazie e di sprechi che, per forza di cose, ci sconvolgerà.

Claudio de Luca