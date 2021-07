TERMOLI. Scrittori al parco è una delle novità dell'estate termolese, come sottolineato anche ieri pomeriggio nel corso della presentazione del cartellone estivo.

Il debutto è avvenuto proprio mercoledì scorso, in una calda e alquanto afosa giornata di luglio, quando la maggior parte dei cittadini termolesi era in spiaggia a godersi il sole e il mare; la nostra città ha accolto un ospite importante.



Giorgio Terruzzi, giornalista sportivo e collaboratore di diversi quotidiani, tra cui il corriere della sera e il TG5, ma Terruzzi è anche autore di numerosi libri ed è arrivato qui in città per presentare la sua ultima fatica letteraria “Atlante sentimentale”. Ha moderato l’incontro il giornalista Pasquale Di Bello.



La serata di presentazione si è svolta al Teatro Verde, ed è stata la prima di sei presentazioni che si svolgeranno all’interno di una rassegna letteraria voluta dalla Casa del libro e da Frentani Teatri, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la libreria “Il vecchio e il mare”. Questa rassegna letteraria che vede la sua luce per il primo anno e che si terrà nel mese di luglio, vuole in qualche modo elogiare la nostra città, le sue bellezze e la sua cultura. Anche perché Termoli ha ricevuto già da tempo il riconoscimento di “Città che legge”, come ci ha ricordato Daniela Battista.

Di conseguenza questi eventi non possono far altro che bene alla nostra piccola cittadina, che faticosamente si sta rialzando dai cupi giorni di un inverno 2021 molto difficile.



Ma il protagonista assoluto della serata è stato l’autore Giorgio Terruzzi, che ha incantato il numeroso pubblico presente, con i suoi racconti, i suoi aneddoti e narrando il viaggio interiore che ciascuno di noi può compiere viaggiando con la fantasia, attraverso la testimonianza di un’altra persona, da cui ha assorbito storie e sensazioni.



Quaranta luoghi, ciascuno in ogni regione d’Italia, che raccontano una storia legata a personaggi che hanno viaggiato nella loro vita. Compiendo, come dice l’autore, un volo straordinario della loro esistenza. Poiché viaggiare è prezioso, quando tocca dei sentimenti e fa scaturire emozioni.



L’autore nel suo libro racconta storie di persone straordinarie e anche comuni, da Primo Carnera a Eleonora Duse, fino a Moira Orfei, passando per Tonino Guerra e giungendo al nostro concittadino Benito Iacovitti.



Tutte storie che con un fil rouge toccano anche la nostra esistenza, che seppur difficile, ci concede la possibilità di esprimerci al meglio, assorbendo e regalando emozioni e di conseguenza tante altre storie da raccontare agli altri.