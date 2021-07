In aumento a 0,66 l'indice di contagio Rt in Italia: da nove a 11 i casi su 100mila abitanti

TERMOLI. Venerdì è il giorno della settimana in cui si diffondono i dati sull'andamento epidemiologico riferito al Covid.

Sale l'indice Rt in Italia che questa settimana si attesta al 0.66, in leggero aumento rispetto allo 0,63 della passata rilevazione. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid.

In aumento anche l'incidenza dei casi, che passano da 9 a 11 su centomila abitanti.