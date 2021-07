Stellantis, parla il circolo dem: «Felici per la scelta di Termoli, ma vigileremo sul percorso»

TERMOLI. Commenti sull'annuncio di Stellantis, provengono dal circolo dem di Termoli, che martedì scorso era davanti ai cancelli dello stabilimento di contrada Rivolta del Re: "La notizia di ieri, che il gruppo Stellantis ha individuato nello stabilimento di Termoli, la sede della terza gigafactory d’Europa, la fabbrica per la produzione di batterie per veicoli elettrici, non può che essere una bella notizia e non possiamo che esserne felici, dopo le voci di un futuro incerto che sono circolate nelle settimane precedenti per iil destino dello Stabilimento Stellantis della cittadina adriatica.



L’obiettivo non è di costruire nuove fabbriche, ma di riconvertire gli stabilimenti che hanno sempre prodotto motori termici.



Non è ancora chiaro e non è ancora stato deciso se si tratterà di una totale riconversione o se la produzione di batterie affiancherà quella dei motori, questo è quanto s’apprende dalla stampa nazionale.



Come Pd regionale, Circolo di Termoli e Federazione Basso Molise continueremo a monitorare la situazione per la piena tutela dei lavoratori e per la difesa del territorio.



Ci auguriamo che il progetto venga realizzato come è stato annunciato, salvaguardando tutti i posti di lavoro e che non sia solo fumo negli occhi, come lo è stato per la partenza della produzione del nuovo motore ibrido, già annunciato e rinviato per tre volte dall’inizio del 2020, che prevedeva l’avvio della produzione a inizio del 2021".