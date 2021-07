Emergenza Covid, via libera dall'Asrem sugli psicologi nelle Usca e sul territorio

CAMPOBASSO. Grazie alle numerose e impegnative relazioni istituzionali, il Molise potrà finalmente usufruire della figura professionale degli psicologi nelle Usca e sul territorio.

Un mandato ordinistico coi fuochi d'artificio, quello caratterizzato dall'attivismo della presidente degli psicologi molisani, Alessandra Ruberto, che ha messo in cascina diverse iniziative in poche settimane.

L'ultima riguarda, addirittura, la componente Usca.

«È con enorme piacere che accolgo questa disposizione del Direttore Generale Asrem. Ho sollecitato più volte e devo dire di aver trovato una buona predisposizione all'ascolto di tutto il consiglio regionale - riferisce la Ruberto - lo Psicologo è una figura fondamentale e in questo periodo pandemico è assolutamente imprescindibile. Molti sono stati i lutti, tanti i traumi; gli strascichi ce li porteremo dietro e dobbiamo fare in modo che le ferite diventino cicatrici. L'individuo deve essere inteso nel suo insieme in un ottica bio-psico-sociale; solo dando la giusta importanza ad ogni fattore potremo incidere sulla qualità della vita della nostra comunità. Un traguardo importante per me come Presidente per il mio consiglio, ma sopratutto per tutta la comunità molisana».