Collegamento viario Contursi-Termoli, alla Camera si chiede l'inserimento nel Pnrr

TERMOLI. Si torna a parlare nelle sedi istituzionali e parlamentari del collegamento alternativo tra Tirreno e Adriatico, ci riferiamo alla Contursi-Termoli. Mercoledì 23 giugno nella Nona Commissione della Camera è intervenuto il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri. In discussione lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Opportunamente, riproducendo lo stesso percorso, lo schema in esame reca in allegato l’elenco delle opere e del soggetto designato. Nel dibattito svoltosi in occasione del precedente provvedimento attuativo della norma sui commissariamenti, le Commissioni si erano altresì soffermate sull’esigenza di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Ciò in ragione della mancata intesa preventiva con i Presidenti di Regione sulle opere di rilevanza esclusivamente regionale o locale, che si registra anche in quest’occasione. Nuovamente, la relazione illustrativa esplicita le ragioni di tale scelta: « si ritiene opportuno, prima di procedere con la fase interlocutoria con le Regioni, nei termini previsti dall’articolo 4 decreto-legge 32/2019, acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, considerando l’avviso del Parlamento, non solo come presupposto imprescindibile sul fronte procedurale, ma anche come momento di confronto sulla scelta delle opere proposte dal Governo».

Quanto ai criteri di formazione dell’elenco delle opere, la relazione illustrativa precisa che l’istruttoria ha tenuto conto anche dei criteri condivisi con le Commissioni parlamentari competenti, ivi compresa quello di individuare prioritariamente quelle opere previste in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti socio-economici ed ambientali, oggetto di una delle condizioni del parere delle Commissioni. Inoltre, la medesima relazione precisa che – proprio in quanto non coerenti con i citati criteri – non sono inseriti nel presente schema le opere di adeguamento del corridoio Tirrenico, quelle relative alla E45, ai ponti sul Po e al bypass della frana di Spriana « per le quali il Governo si impegna a definire interventi anche di natura normativa volti a superarne le eventuali criticità».

L’elenco allegato reca 44 interventi, di cui 18 relativi a infrastrutture stradali, 15 a infrastrutture ferroviarie, 2 relativi al trasporto rapido di massa e 9 a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza. Nella relazione si evidenzia che « la maggior parte degli interventi sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale », anche se non risulta, ictu oculi, possibile distinguere quali di esse necessiteranno dell’intesa con il Presidente della Regione interessata. Lo schema di decreto è indirizzato nella giusta direzione, ma, vista la grave crisi socio-economica che il Paese sta attraversando e le grandi opportunità che il post pandemia apre con il PNRR, si può e si deve fare di più, utilizzando lo strumento infrastrutturale, in particolare per ridurre e cercare di annullare il divario territoriale con il commissariamento, al fine di una loro rapida conclusione, di opere strategiche situate in aree bisognose di un rilancio economico o fondamentali per lo scambio intermodale, come, tra le altre, la direttrice Contursi-Termoli e la Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda sono opere collegate al PNRR ed essendo questo un criterio richiamato dallo stesso Governo per entrare nella lista delle opere del suddetto decreto, chiediamo un’integrazione dell’Esecutivo per farle rientrare nelle infrastrutture da commissariare.