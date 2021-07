TERMOLI. Care amiche e amici di Termolionline con immenso piacere comunico che mercoledì 14 luglio riparte, con un nuovo format, Io Scelgo Termoli, il video magazine dedicato alle aziende di Termoli e del basso Molise.

Scopriremo o riscopriremo esempi virtuosi di attività locali che con il loro impegno e dedizione contribuiscono alla crescita della nostra città.

Una doppia opportunità, dunque, poiché non solo le attività locali continueranno a ricevere la visibilità che meritano, ma noi termolesi saremo informati sulle novità e le offerte speciali presenti in città.

In che modo? Semplicissimo: basterà guardare il suggestivo video-magazine di pochi minuti che andrà in onda su TermoliOnline, sui nostri canali Facebook, Instagram e Youtube. Il primo appuntamento con “IoScelgoTermoli” è per mercoledì 14 luglio.

Conduttrice delle puntate del video magazine Io Scelgo Termoli Francesca Montuori

Torna “IoScelgoTermoli”, il programma dalla parte del commercio locale.

Scegli locale, compra locale, scegli Termoli.