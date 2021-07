Gigafactory a Termoli, Fontana: «Siamo orgogliosi, ma vanno tutelati i livelli occupazionali»

TERMOLI. «Come ormai noto, secondo le dichiarazioni dell'Amministratore delegato di Stellantis, Carlo Tavares, sarà Termoli ad accogliere una delle tre Gigafactory del gruppo Stellantis. Una buona notizia per Termoli e per il Molise tutto. Ora ne attendiamo l'ufficialità con la presentazione del Piano aziendale, che arriverà entro il prossimo 31 dicembre.

Questa decisione, se confermata, consentirà alla Stellantis Termoli di produrre non solo batterie, ma anche motori e la componentistica per la costruzione di veicoli elettrici! Ciò rappresenta non solo un'importante conversione dello stabilimento di Rivolta del Re, ma anche una svolta green per una delle più importanti aziende del nostro Paese, che sicuramente andrà ad agevolare la transizione ecologica: obiettivo, come risaputo, molto caro al MoVimento 5 Stelle».

Si esprime così il portavoce del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana.

«Parliamo di un investimento dalla caratura epocale: ben 1,5 miliardi di euro esclusivamente per lo stabilimento termolese. Proprio per questo terremo alta l'attenzione affinché siano garantiti i livelli occupazionali attuali e, vista la portata dell'investimento, effettuate anche nuove assunzioni. Sarebbe un impulso straordinario per il Molise, tanto sofferente in materia di sviluppo.

Sono orgoglioso che sia la nostra regione, nello specifico la mia città, a svolgere un ruolo centrale in questo processo di transizione ecologica. Con questo annuncio, la più importante azienda molisana si appresta a dare un futuro ai suoi lavoratori e alla nostra terra. In tal senso mi auguro che tale intervento si concretizzi al più presto».