Fondazione MacTe: il Comune designa nel Cda Oreste Campopiano e Nino Barone

TERMOLI. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha nominato i due componenti del Cda della Fondazione MacTe che lo statuto assegna in quota all’amministrazione comunale: si tratta di Oreste Campopiano e Nino Barone, avvocato ed ex amministratore il primo, presidente del Coa frentano, e vice preside del liceo Artistico il secondo. «Il Comune di Termoli, unitamente alla famiglia “Larivera”, tramite la Soc. EMI Holding S.p.A., ha costituito la Fondazione MacTe – Museo di Arte Contemporanea di Termoli, senza finalità di lucro, con lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale e sociale nell’ambito del territorio di Termoli e di altri Comuni in Italia ed all’estero. Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di tale Fondazione due componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dal Comune di Termoli. A seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 è stato necessario procedere alla designazione dei citati componenti in rappresentanza del Comune di Termoli», il corpo del decreto.