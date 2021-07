Incivili senza ferie... gettano materasso sulla strada in pieno centro

TERMOLI. Continuano anche nel periodo estivo e di massima affluenza turistica gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale da parte della Rieco Sud. Nella mattinata di oggi 10 luglio gli operatori della Rieco Sud sono intervenuti su diversi punti sensibili, tra cui via Ovidio, in pieno centro storico, dove è stato abbandonato un materasso sul manto stradale all’altezza del civico 2.

Angelo Di Campli, Direttore dell’Azienda dichiara: “Abbandonare i rifiuti è vietato e sanzionabile per legge, come indicato dal Testo Unico sull'Ambiente e dal Regolamento Comunale sulla Gestione dei Rifiuti. Questo gesto è soggetto a sanzioni amministrative e può costituire reato. L'abbandono dei rifiuti rappresenta, inoltre, un comportamento di inciviltà, che provoca un grave danno all'ambiente, alla comunità e alla qualità della vita. Per conferire correttamente i rifiuti ingombranti esistono soluzioni comode e gratuite”.

Per informazioni:

Numero verde gratuito 800688712

Ecosportello Rieco Sud

App gratuita Junker

Pagina Facebook Rieco Sud scarl