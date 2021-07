Deserto anche il concorso sui medici di Pronto soccorso: 20 posti e zero risposte

TERMOLI. «Neanche un solo medico ha presentato istanza per i 20 posti a "concorso" per i Pronto Soccorsi molisani». Con sdegno il dottor Giancarlo Totaro, patologo clinico e dipendente Asrem, evidenzia questa situazione.

«I medici disertano il Molise ed è un disastro. Il governo nella persona del presidente Draghi deve intervenire urgentemente con una commissione di inchiesta per chiarire cosa sta succedendo veramente nella sanità molisana. Sta mancando tutta la filiera della emergenza urgenza che tratta le patologie tempo dipendenti che mettono a forte rischio la vita dei cittadini: non rispondono medici per i pronti soccorso, non ci sono medici sufficienti per il 118, non ci sono medici per la Guardia Medica: 20 posti e nessuna istanza. Nessuna, neanche una, ma proprio nessuna istanza è pervenuta alla Asrem per la ricerca di medici per la Medicina e Chirurgia d'urgenza, a seguito della richiesta pubblicata su bollettino Regione Molise n. 29 giugno 2021. L’Asrem con delibera 801 dell’8 luglio 2021 non può che prenderne atto. E' incredibile ancora una volta viene confermato che i medici non vogliono lavorare in Molise. Perché in Molise i medici non vogliono venire? I medici ormai mancano ormai dappertutto, dai pronto soccorsi, reparti ospedalieri, al 118 e alla guardia medica. Una situazione apocalittica per la nostra sanità, specie in questo contesto di pandemia. Un decreto Molise forse non è più rinviabile e lo Stato Italiano deve intervenire in prima persona ben oltre la semplice nomina di commissario ad acta per la sanità e deve farlo prima che episodi di malasanità lo rendano urgente per interventi di merito della magistratura, basti pensare che tutta la filiera dell'emergenza urgenza con i Pronti Soccorsi, 118 e la guardia medica sono in condizioni pietose di organico».