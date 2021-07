«Neanche in Africa manca più l'acqua... Mentre qui sì...», affondo dem a Guglionesi

GUGLIONESI. Presa di posizione del circolo dem di Guglionesi sulla crisi idrica che sta riguardando alcuni comuni del basso Molise. «Con l'estate Guglionesi, ripiomba nella sospensione del flusso Idrico, l'acqua infatti viene sospesa per ore ed ore, lasciando una popolazione di oltre 5mila abitanti senza una goccia d'acqua, e non consideriamo i turisti. In queste ore sale la protesta dei cittadini su tale questione che puntualmente si ripete e si apprestano a passare un'altra estate e giornate intere senza una goccia d'acqua.

Siamo una regione ricca di acqua, non si può sentire che manca, e i cittadini devono pagare per questo disservizio. Pare che l'acqua la paghiamo tutti, ma noi non possiamo Usufruire di questo servizio, perché? Perché manca l'acqua? Perché le risposte che arrivano dalle Istituzioni sono Ricche di Fantasia e non veritiere, perché la politica non si fa carico di dare risposte? Il problema della chiusura dell'acqua è serio ed è di una gravità enorme. Le attività economiche già duramente Colpite dal Covid, con mesi e mesi di chiusura e con danni che neanche il decreto Ristori bis, tris etc…

Risolve, ora si trovano a fronteggiare la carenza dell'acqua, non posso lavorare, le riserve se ci sono, sono piccole e non riescono ad arrivare fino a fine giornata. I b&b hanno lo stesso problema, non si può andare in bagno... (ma scherziamo). A chi diamo la colpa, di questo disagio che si vive? Troppo facile scaricare la colpa sui cittadini. Troppo facile non dare risposte. Troppo facile dire è colpa di chi annaffia gli orti. Troppo facile nascondersi dietro scuse.. Eh sì perché sono scuse... Le scuse ora non reggono più, vogliamo risposte e soluzioni concrete e rapide, non vogliamo vivere ancora un'estate di disagi. Vogliamo soluzioni al problema, non possiamo essere più disposti a restare senza acqua, visto che in Molise ci sta. Vogliamo risposte. Vogliamo soluzioni. L'acqua è un bene indispensabile, primario, non si può sentire che si resta senza acqua nel 2021...

Neanche in Africa manca più l'acqua... Mentre qui si...»