Estate, stiamo attenti agli scrocconi

TERMOLI. In ogni gruppo c’è uno scroccone. Si mimetizza, si colloca sempre lontano dalla cassa, si crea sempre un alibi per non pagare. Ha una vera allergia verso il conto, odia perfino il pagamento alla romana.

L’estate termolese arriva puntuale e c’è subito un’esplosione di gente di folla, di turisti. Mi riferisco in particolare a luglio ed agosto. Parlo per esperienza ultradecennale. E quando arriva il suddetto bimestre, qualunque cosa succeda prima, diventa certezza l’affollamento di tutti ar mare a’ mostra’ le chiappe chiare come cantava Gabriella Ferri. Naturalmente quelle forestiere sono economicamente più apprezzate perché portano danaro fresco da fuori alla nostra cittadina.

E neanche le battute lacrimose di alcuni comici e presentatori televisivi relativamente al Molise non esiste degli anni passati hanno influito sulla numerosità dei turisti a Termoli.

Anzi, per contrappasso ad ogni singola battuta contro l’immagine del Molise di alcuni comici con il serbatoio della fantasia a zero, c’è stata sempre la reazione vivace di chi il Molise lo conosce realmente. Cito per tutti un testimonial ultra simpatizzante del Molise: Selvaggia Lucarelli.

Alla nota giornalista spontanea testimonial e pagante da sé le vacanze in Molise si sono aggiunti pezzi giornalistici di riviste nazionali e straniere e quello che mi colpì di più dichiarava nei viaggi della vostra vita non può mancare quello nel Molise.

E neanche il Covid del 2020 è riuscito a frenare i turisti e la voglia di mare, di aria, di sole, di sabbia che le spiagge di Termoli offrono per diversi chilometri.

E neanche il Covid del 2021 con le sue varianti ( ma con il vaccino a nostra difesa) riuscirà a ridurre il flusso di turisti, se pur con prevalenza di Italiani rispetto agli stranieri

E neanche alcuni giornalisti parlanti di Radio 24 possidenti l’arroganza del nulla e declamanti l’inutilità del Molise, senza essersi dati una guardatina introspettiva, potranno scalfire la massa di turisti attratta come sempre da Termoli.

A questo punto però sento doveroso dare un suggerimento all’ente all’autorità al politico che agli insulti contro il Molise persegue la linea evangelica porgendo l’altra guancia Vi ospito nel Molise e potete apprezzarne la bellezza. E poi sottolinea che tutto avverrà a spese personali. (E meno male dato il cattivo e diffuso costume nazionale che la politica è generosa con il vino del popolo italiano).

Ma il punto è un altro. Gli scrocconi in circolazione sono tanti. E vale la pena che racconti un aneddoto personale. Nell’ambito di un lavoro di una consulenza congiunta con un collega, al break del mezzogiorno, per 4/5 volte di seguito ho pagato il pranzo. Alla quinta sesta volta pur non avendo la mentalità ragionieristica del dare e dell’avere (almeno per quanto riguarda numeri di non elevata entità) un po’ per curiosità, un po’ per non passare da f**so, gli chiesi ma perché almeno una volta non paghi tu? A quel punto l’amico collega interlocutore mi dette una risposta che mi sbalordì per quell’intelligenza veloce al momento giusto e che si chiama sagacia.

E che non m’aspettavo, perché come intelligenza era di una normalità assoluta. E non per falsa modestia ma facendo un confronto, ad esempio in relazione alla capacità professionale, eravamo nel rapporto di 6 a 10 (gli altri te lo fanno capire) pur non essendo il sottoscritto la cima dell’Everest. Eppure la sua risposta fu geniale, se pur circoscritta nell’ambito dello scrocco. “Pensavo che ti facesse piacere pagare”. Tralascio il seguito e la morale è: stiamo attenti agli scrocconi.

In questa logica evitiamo, relativamente a Termoli (soprattutto in estate in cui abbondiamo di ospiti paganti) l’allargamento della famiglia dei profittatori elargendo inviti a sbafo . Insomma gli scrocconi che hanno la patologia di ottenere le cose senza pagare sicuramente hanno drizzato le orecchie e captato nell’aria che parlare male del Molise rende un invito (da qualche autorità da qualche ente) nella regione che è oggetto del loro disprezzo. Ed evitiamo così la figuraccia di noi generosi - masochisti nei confronti di chi ha nel proprio Dna la vocazione del parassita.

D’altronde abbiamo già visto che i maldicenti del Molise ci fanno pubblicità negativa. Che va bene lo stesso perché genera pubblicità positiva da parte degli Italiani che hanno già visitato ed apprezzato il Molise. A questo punto sia nel pubblico sia nel privato, è sufficiente stare attenti agli scrocconi ed evitare gli inviti a sbafo.

Luigi De Gregorio