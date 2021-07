«In fila sotto il sole e cancelli chiusi», ancora disguidi al centro vaccinale del PalAirino

TERMOLI. Campagna vaccinale, ancora disguidi nell'apertura della giornata al PalAirino, come ci ha riferito una delle persone convocate in piazza Giovanni Paolo II dall'Asrem: «Continua la campagna vaccini, 70 persone in fila sotto il sole e 30 minuti al momento di ritardo… nessuno apre e nessuno comincia».

Giusto lunedì scorso era avvenuta la medesima situazione.