Covid-19, si allarga il focolaio a Guglionesi: 14 positivi, invito alla prudenza

GUGLIONESI. Sono in aumento le persone che risultano positive al Covid-19 a Guglionesi: ad oggi sono 14 i soggetti che risultano contagiati dal virus, dati che ovviamente si riferiscono ai tamponi refertati fino al 10 luglio. A comunicarlo è il primo cittadino Mario Bellotti tramite una nota stampa ufficiale in cui fa il report dei contagi in paese.

«Il Sindaco del Comune di Guglionesi, l’avv. Mario Bellotti, informa la Cittadinanza che a Guglionesi risultano 14 casi di positività al Covid-19, secondo i dati aggiornati alla data del 10 luglio 2021 dall’autorità di competenza sanitaria della Regione Molise, sottoposti al protocollo sanitario del Ministero della Salute», recita la nota stampa apparsa sul sito del Comune.

Ad oggi, si evince dalla tabella allegata, non risultano esserci guariti mentre il numero totale delle persone uscite dall’incubo del Covid-19 da inizio pandemia è di 172. Dieci i decessi totali, di cui nessuno nelle ultime ore.



Visti i dati, il sindaco invita alla prudenza ed al rispetto delle normative, soprattutto questa sera quando i cittadini si riuniranno per la finale degli Europei di calcio: «Vista l’emergenza sanitaria in atto, si invita la Cittadinanza al massimo rispetto delle disposizioni legislative in corso di validità e all'uso dei dispositivi di protezione. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio del Comune di Guglionesi, si invita la Cittadinanza a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875.689010 (int. 3 Servizi sociali) del Municipio di Guglionesi nonché attraverso l'e-mail all'indirizzo sindaco@comune.guglionesi.cb.it».