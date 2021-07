Altri 4 casi di variante Delta in Molise, uno anche a Larino

TERMOLI. Contagi in aumento e variante Delta, si corre ai ripari e in Molise altri 4 casi.

Come riferisce l'Adn-Kronos: "Sulla base delle ultime evidenze disponibili, si prevede che in Europa il 70% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto alla variante Delta (B.1.617.2) entro l'inizio di agosto e il 90% entro la fine di agosto". Queste le stime riportate già diffuse dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattia (Ecdc).

"Qualsiasi allentamento durante i mesi estivi della severità delle misure non farmacologiche in atto nell'Ue/Spazio economico europeo all'inizio di giugno, senza un contemporaneo aumento dei livelli di vaccinazioni complete nella popolazione - si legge nel documento firmato dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza - potrebbe portare ad un repentino e significativo aumento dei casi Covid-19 giornalieri in tutte le fasce d'età, e soprattutto in quelle sotto i 50 anni, con un incremento associato dei ricoveri e decessi".

"L'ampia distribuzione dei nuovi casi sul territorio nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro paese": e' quanto riferisce il documento esteso del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute pubblicato sul sito Epicentro dell'Iss e aggiornato al 7 luglio.

La maggior parte dei casi segnalati in Italia nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico per la presenza di sintomi (31,8%) o in seguito ad attività di ricerca dei contatti di casi accertati con contact tracing, il 29%. Una trasmissione locale (autoctona) dell'infezione riguarda il 76% dei casi.

In Molise spuntano altri 4 casi di variante Delta, due a Campobasso, uno a Larino e uno a Campolieto, nel centro di accoglienza migranti.