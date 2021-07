TERMOLI. Secondo appuntamento con la nostra rubrica estiva "L'estate addosso", interviste balneari.

Siamo scesi sulla spiaggia di Rio Vivo presso il lido Havana Club e abbiamo cercato l'assistente bagnanti Luca Grassia, magari come assistente bagnante bravissimo, ma lui è conosciuto dal pubblico giovane con l'appellativo di "Captain Pellauz" musicista e cantante della band "Pellbuster".

Luca “Captain Pellauz” è davvero un ragazzo brillante, spiritoso e pieno di inventiva e di iniziative. Lo spettacolo ma soprattutto la musica e l'originalità sono il suo pane quotidiano, lui con i suoi amici della band, diciamo che ha inventato il genere termolesrock... sono riusciti sulle note di grandi successi internazionali di band tra le più conosciute, Pink Floyd, AC/DC, Queen, a riproporli in dialetto termolese.

Ma ora si sta specializzando anche a scrivere brani inediti pop in italiano, come ad esempio quello che pensiamo possa diventare un tormentone estivo termolese dal titolo “Bikini e Infradito”, brano scritto e ideato da lui insieme a Rosario Menna che già spopola sulle piattaforme più seguite come YouTube e Spotify.

Assieme a lui abbiamo conosciuto nell'intervista anche un giovane e promettente non solo aiuto assistente bagnanti come Nicolo Jovine. Buona estate... addosso.