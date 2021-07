Gemelli Molise e Papa Francesco, che Angelus...

ROMA. Papa Francesco a gamba tesa... ma in modo subliminale, quasi, sulla vendita del Gemelli: "Al richiamo di Papa Francesco all' Angelus di oggi sull' importanza e la funzione del servizio sanitario nazionale, con specifico riferimento alla vendita del Gemelli Molise, un riscontro fattivo potrebbe venire dallo stesso mondo cattolico. La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) potrebbe esaminare la possibilità di subentrare all'attuale proprietario (Università Cattolica del Sacro Cuore) acquisendo le quote societarie, per poi dare corso al progetto di integrazione con il servizio sanitario pubblico del Molise. Si avrebbe anche risposta all'allarmante e accorato appello fatto unanimamente dai quattro Vescovi Molisani". La chiesa di Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo.