«Arriverà la Gigafactory, ma si perdono posti di lavoro: subito un tavolo regionale»

TERMOLI. L’annuncio della Gigafactory a Termoli non ha raccolto unanimi consensi sul territorio e nemmeno negli ambienti sindacali. Gli attivisti e rappresentanti dell’Usb Lavoro privato guardano con disincanto alla prospettiva: «Nasce la Gigafactory a Termoli! Siamo stati scelti per costruire batterie per auto! Noi della Usb siamo i primi ad augurarcelo! Ma quello che però avremmo bisogno di sapere, è se, questo proclamato investimento, scongiuri il 30% di esuberi e riassorba gli 806 lavoratori derivanti dalla dismissione della motorizzazione “fire”, annunciati già nel 2019, molti dei quali ancora in cassa integrazione. Per star tranquilli, vorremmo capire prima, quante persone occorreranno per produrre batterie!

Perché per il nostro futuro, la cosa importante, è che le produzioni di batterie siano in grado di riassorbire anche i lavoratori del cambio vecchio e del 16 valvole, destinati a seguire a breve le sorti del motore della Punto; ma anche le persone destinate alle produzioni del 1000 e 1500 GSE che pare abbiano subito ridimensionamenti/variazioni rispetto al progetto iniziale. Così come i lavoratori di tutte le altre produzioni che “zoppicano” del nostro stabilimento (praticamente tutti!). Dovremmo sapere se i tempi dell’avvio del progetto, sono compatibili con quelli dei nuovi ammortizzatori sociali, che potrebbero non essere sufficienti per evitare il licenziamento di molti di noi, prima che si avviino le produzioni…

Prima di gioire sarebbe fondamentale appurare se questo progetto eviti di mandare al macero migliaia di posti di lavoro, anche se pagati da incentivi! Ci interessa insomma quella benedetta sottrazione che chiediamo da sempre (e che dovrebbe interessare tutti!!), tra i posti di lavoro che guadagneremo, e quelli che perderemo, e che abbiamo già perso! Perché quello che ci importa è l’occupazione. Se poi ci dite, che da domani torniamo tutti a lavorare compresi, quelli che abbiamo rimandato a Melfi, Cassino, Pomigliano e lavoravano e spendevano stabilmente qui a centinaia… eccetera! Allora si, … Gioiremmo perché il peggio sarebbe davvero passato! La verità è che già da tempo (e nessuno ha confutato le notizie dei giorni scorsi a tal proposito!) in Fiat Termoli , migliaia di lavoratori sono stati già pagati per andare via senza essere rimpiazzati.

A nostro avviso ( sempre sperando di sbagliarci!!), questa nuova produzione che riempie le testate locali e nazionali, è qualcosa di importante, ma non cambia la sostanza della cronaca di una morte annunciata, di cui noi vi ammoniamo da più di 10 anni. La reazione a questo, sia per parte dei sindacati confederali tutti, che per parte dei lavoratori interessati è svilente! Si parla di soldi in tasca ai dipendenti, come se fosse uno scambio favorevole! Si parla di “sindacalisti” che accompagnano i lavoratori a dimettersi, e i posti di lavoro a morire!!! Tutto questo come fosse una grande opportunità. Sicuramente meglio che un calcio in bocca, ma… Il punto è un altro: il sindacato vero, quello che fa gli interessi dei lavoratori, deve obbligatoriamente portare avanti battaglie come la piena occupazione, il rialzo dei salari, delle pensioni e della sanità pubbliche, invece che chiederci i soldi anche per quelle integrative! Ed invece, il sindacato che conosciamo, intercede col padrone, per mettere in mano pochi spiccioli ai lavoratori, e produce disoccupazione per tutto il territorio, determinandone la morte. Noi del’Usb vogliamo lavorare, vogliamo tutelare l’occupazione e la dignità dei lavoratori.

E vogliamo invece sottolineare che stiamo perdendo più di un migliaio di posti di lavoro! Cioè: più di un migliaio di famiglie non avranno gli stipendi per muovere l’economia regionale, oltre regione, e di chiunque, direttamente e indirettamente, sia collegato alla più grande realtà lavorativa del Molise! Vogliamo sottolineare che ogni lavoratore deve intascare ancora circa 20000 euro l’anno, più altrettanti di contributi! Vuol dire che chi abbia anche soltanto 10 anni di lavoro davanti, vale praticamente il doppio di 200.000 € tra stipendi e contributi! È una cifra molto distante dai 50.000 € che bastano a far fare festa ai dipendenti Fiat, ed i loro rappresentanti sindacali! In questa crisi, dentro la crisi, più dura di ogni altra crisi, l’unica ora e mezza di assemblea, a fronte di dieci spettanti, in un anno cruciale come questo, è stata richiesta dalla Fiom-Cgil. Più volte i segretari dell’organizzazione e i delegati, hanno invocato l’unità sindacale, per tutelare le sorti dello stabilimento, alla quale i lavoratori (ovviamente!) hanno plaudito speranzosi! Cosa che invochiamo senz’altro, e da anni (contrariamente a loro che ci hanno invece cacciati !!) anche noi! Ma abbiamo bisogno di chiarire prima su “quali posizioni”! L’Unità che ci serve, deve volere un sindacato nella forma e nella sostanza alternativo a quello che ha rappresentato i lavoratori della fiat fino ad ora, visto l’epilogo! “Salari tedeschi e piena occupazione” sponsorizzavano a gran voce per conto del padrone già nel 2010, mentre chiedevano a noi lavoratori ogni genere di sacrificio (tagli ai salari, mancato pagamento della carenza, abolizione della 14esima, ritmi pazzeschi e lavoro anche di domenica, etc…), mentre accettavano di smantellare il settore auto utilitarie, che in Italia era quello che ci dava più posti di lavoro! Quel che intendono fare, è diventare tutti come i sindacati firmatari del Ccsl “rientrando da porte di servizio e finestre”…. Beh… non chiedeteci di essere così. Facile però dare tutta la colpa al sindacato e alla politica perché totalmente assenti… sono i lavoratori ed o cittadini che li interpellano per tutt’altro! Ad una analisi più responsabile, dobbiamo ammettere che, l’approccio che hanno i lavoratori ed i cittadini alle istituzioni, è quello di chiedere favori, assunzioni, spostamenti! Etc…! ed è questo il sindacato e la politica che giustamente ci risponde!!

Che favorisce il piacere personale a scapito del diritto di tutti! Vorremmo far notare che Cgil Cisl e Uil, tra il silenzio assoluto di alcune, e le poche chiacchiere in assemblea dell’altra, non hanno in alcun modo proposto una linea difensiva sul da farsi rispetto alla catastrofe che ci sta investendo, né hanno richiesto un incontro alla Regione. Quindi Noi dell’Usb, in piena coerenza con noi stessi e con quanto abbiamo sempre fatto dando seguito a quello che diciamo, sebbene mai delegati dai lavoratori all’interno di questo stabilimento, chiediamo l’interessamento immediato dei partiti, delle istituzioni, delle associazioni e di tutta la società civile. Chiediamo inoltre l’immediata istituzione di un tavolo regionale permanente, con gli altri sindacati, affinché si attenzioni la questione Fiat con la massima serietà e urgenza».