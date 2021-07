I social e l'informazione: il territorio al centro del villaggio globale

MOLISE. Un esempio? Tu scrivi dell'invaso di Ponte Liscione, mai collaudato; e, dopo qualche tempo, arriva qualcuno - sul ‘web’ - per rivelare la medesima cosa al colto ed all’ìnclita, magari riottenendo, col suo scritto, un consenso maggiore. Le informazioni girano continuamente, spesso sono le medesime, ma danno la sensazione che non abbiano mai a concludere il proprio tragitto, utilizzando una circolarità che impedisce di mettere la parola fine a quanto già sapevamo. E così l'idea di ripetersi non è più un errore concettuale quanto piuttosto una necessità dei vari contenitori che continuano, imperterriti, a macinare notizie. Bisogna, quindi, stare sempre attenti ad una cosa: i "post" di Facebook vanno sempre assunti come una condotta adùsa a navigare tra responsabilità ed irresponsabilità. In tale ottica quale spazio potremmo dedicare a quanti non hanno voluto dare il giusto posto alle vicissitudini di una classe politica i cui risultati (negativi!) è possibile leggere nelle pagine elaborate annualmente persino dalla relazione della Banca d’Italia? Perciò prendiamo atto che questi “signori” sono andati al potere approfittando delle nostre debolezze e cerchiamo di non mentire persino a noi stessi quando ci accingiamo a scrivere commenti, pur se con il sospetto che siano menzogneri.

Scopriamo, invece, la verità dell’attimo fuggente dei consiglieri regionali e comunali, evitando di dimostrarci inconsistenti persino rispetto alle nostre aspirazioni.

Da tempo ‘Internet’ ha sostituito i ’social’ di mezzo secolo addietro (i bar, i barbieri, le sezioni di partito e le drogherie) quando i pettegolezzi, appena sussurrati, partivano lievemente, come una pallina di neve; e, alla fine, riuscivano a scendere a valle come una valanga. Dapprincipio l'annuncio somigliava all'accenno di una bugia, poi diventava un’allusione che denigrava e, lentamente, faceva diventare il destinatario un campione di ribalderie. Ma oggi la calunnia non è più un venticello; ed un'accusa, soprattutto se inventata di sana pianta, potrebbe originare un danno irreparabile. Perciò, in tempi in cui la globalità la fa da padrone, tutto dovrebbe essere trasparente e verificabile. Purtroppo spesso risultiamo oppressi dalle menzogne senza riuscire a discernere più il falso dal vero. Si è giunti al culmine soprattutto nel giro delle amicizie su “Facebook”, quando leggiamo di “post” in cui si parla di politica regionale o comunale, spesso rinunciando addirittura – e solo per far prevalere la polemica – a parte dei nostri valori.

Perciò, così come la bugia, anche la “verità” può rivelarsi infettiva. E, insistendo a dirla, pure quest’ultima può diventare (magari a torto!) un’inarrestabile epidemia. Nel mondo antico gli uomini si muovevano poco ma "immaginavano" moltissimo. Nel Medioevo non mancavano i viaggiatori e gli esploratori, ma la gran parte delle persone trascorreva la propria vita in uno spazio minimale; e tutto ciò che gli fosse stato proposto poteva essergli spiegato dai libri. Nell'età moderna le informazioni venivano portate da qualche viandante, da soldati di passaggio o da qualcuno che, dopo di essere partito, era tornato. Purtroppo si trattava di notizie troppo vaghe, vecchie di mesi o di anni, Insomma il mondo del passato era un po' come quello dell' '800, rievocato da Iovine, quando i Molisani ignoravano avvenimenti che li avrebbero toccati molto da presso e se ne rendevano conto solo quando oramai era troppo tardi. In epoca recente, quando ancora esistevano le edicole pressoché in ogni Paesino, ove si fosse voluto portare un termine di paragone, si citava la tenacia di chi leggeva il proprio quotidiano, attingendo dalla prima sino all’ultima pagina. Quale era il difetto? Quello di conoscere un mondo tutto conchiuso nelle pagine delle testate di una delle tante emeroteche, senza veri agganci con la verità fattuale.

Claudio de Luca