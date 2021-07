Alemanno: «Sollievo dopo l'assoluzione, ma sono stati 7 anni che non dimenticherò mai»

TERMOLI. Ormai sono trascorsi oltre tre lustri da quale come Ministro dell’Agricoltura aveva portato sui tavoli di Bruxelles le istanze dello Zuccherificio del Molise e della filiera saccarifera meridionale, che voleva sopravvivere alla mannaia della riforma Ocm dell’Unione europea sullo zucchero. Parliamo dell’onorevole Gianni Alemanno, balzato di nuovo alla ribalta della cronaca dopo l’assoluzione avvenuta in Cassazione giorni fa. «Avevo la borsa preparata nella macchina, per andare a Rebibbia, nel caso di sentenza sfavorevole a me. Venivo da 7 anni di persecuzioni giudiziarie, due da mafioso, 5 da corrotto, due sentenze di condanna in 6 anni, quindi potevo aspettarmi di tutto. Per fortuna, questa volta, ho trovato dei giudici coraggiosi. Ora prevale il senso di sollievo e di liberazione, anche se certo non si può dimenticare tutto quello che ho subito in questo lungo periodo». Grazie al dirigente nazionale di Fdi Luciano Paduano, che commenta a parte l’esito della vicenda, abbiamo potuto intervistare a pochi giorni dalla sentenza di assoluzione l’ex sindaco di Roma e già Ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno, esponente storico della destra sociale. Il suo calvario iniziato nel coinvolgimento sull’inchiesta Mafia Capitale, quella di Buzzi e Carminati, per intenderci, che ha riscritto la storia recente dell’Urbe.

«Quello che è successo a me può accadere a qualsiasi persona innocente che si trova nella macchina della giustizia, ma per chi fa politica e soprattutto per chi fa politica a destra, c’è la netta sensazione di essere vittima di teoremi. I giudici che prima mi hanno indagato e poi condannato non mi colpivano per quello che avevo fatto, ma piuttosto per ciò che rappresentavo. Evidente che oltre alla consapevolezza personale, c’è la consapevolezza politica che esiste un grande problema giustizia e di verità nel nostro Paese. Dobbiamo assolutamente ripristinare una situazione tale che permetta di trovare ancora chi amministri un Comune o Governi un territorio, di tornare ad assumersi queste responsabilità, che altrimenti non troveremo mai».

Parole, quelle di Alemanno, che trovano riscontro nelle difficoltà avute dalle coalizioni nel designare le candidature di vertice per le prossime elezioni amministrative d’autunno.

«Un teorema politico che ha colpito soprattutto la destra, la sinistra ne è uscita con maggiori garanzie. Sulla stessa posizione di Zingaretti non si era saputo nulla, finché non è stato prosciolto, ma comunque ha determinato senza dubbio l’elezione di Virginia Raggi, che altrimenti mai avrebbe potuto diventare sindaca, senza storia, passato ed esperienza, catapultata in questo difficilissimo ruolo. E non poteva non amministrare in modo disastroso la capitale».

Per Alemanno Roma ha subito un danno d’immagine enorme, poiché l’inchiesta Mafia Capitale l’ha proiettata negativamente su tutte le prime pagine dei media mondiali, col cuore della capitale d’Italia presa dalla mafia, «Una cosa terribile – commenta l’ex primo cittadino – ed è una cosa che non posso perdonare a chi ha costruito questa inchiesta giudiziaria».

Una storiografia tratteggiata anche dalle fiction, come romanzi fascio-mafiosi e la stessa Suburra, ci ha riferito Alemanno.

«La riforma Cartabia è qualcosa, ma non è assolutamente sufficiente – si esprime così l’ex sindaco della capitale in merito all’attualità dei giorni scorsi – poiché non coglie il senso del problema, non è solo la durata dei procedimenti penali a minare la certezza di ottenere giustizia, poiché possono esserci anche processi rapidi, ma se sono sbagliati non risolviamo nulla. La vera questione è la qualità della Magistratura, io ho incontrato giudizi eccezionali, come quelli della Suprema Corte di Cassazione, con coraggio e intelligenza straordinari, e altri che hanno operato con una superficialità e uno schematismo assoluti. Peraltro il presidente della sezione che mi ha giudicato in Cassazione è di Magistratura democratica e qualcuno dei giudici che mi condannarono era di ambienti di destra, questo significa che il vulnus è trasversale, parliamo di coscienza e preparazione professionale della categoria. Su questo dobbiamo lavorare, i giudici devono rispondere dei loro errori e le carriere non devono essere automatiche, ma attraverso un sistema di meritocrazia e di serietà. Per questi motivi firmerò i referendum sulla giustizia di Lega e Radicali, perché la riforma della Ministra Cartabia non è sufficiente».

Su proprio futuro, Alemanno non nega di simpatizzare per Fratelli d’Italia e per Giorgia Meloni, ma per ora rimane nell’impegno profuso in questi anni di lontananza dai riflettori nel settore dell’associazionismo, in particolare con l’Asi, Alleanza sportiva italiana.

«Anche questo è un modo di fare politica, non c’è bisogno di candidarsi o di stare nella dirigenza di un partito. Ma si può fare tranquillamente occupandosi dei problemi concreti delle persone. Certo, a differenza del passato non mi devo più nascondere, adesso posso parlare liberamente, non ho più sulle spalle la condanna a sei anni. Non ritengo conclusa la mia esperienza politica, ma ricordiamo che questo significa militanza, passione e impegno sociale, non si deve declinare solo in funzione delle elezioni».