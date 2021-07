TERMOLI. Tutto cominciò con un panino alla trota, il resto è storia. Un giorno ve lo racconteremo per bene. Voi come avete conosciuto il vostro migliore amico? Comincia così la storia di questi due personaggi termolesi, amici fin dall'infanzia, che hanno presentato al comune di Termoli un video e uno spot promozionale sulla città di Termoli che da oggi viaggerà si spera a velocita sostenuta nelle visualizzazione.

Loro sono molto conosciuti nel web con l'appellativo di "Quei due sul server", con oltre 200.000 follower sono al secolo Nicola Palmieri e Mario Palladino insieme ad altri giovani collaboratori il secondo Mario figlio d'arte.

Il video dura una ventina di minuti ed è molto bello, con un linguaggio nuovo fresco e comprensibile, il comune ha pensato bene di affidare la promozione turistica a questi ragazzi che hanno davvero le idee molto chiare, anche lo spot di una sessantina di secondi, molto semplice ma davvero accattivante, verrà messo in visione nei vari punti strategici della città, dove i turisti sono solito recarsi, perché loro ascoltando le poche ma molto chiare le parole si devono sentire i benvenuti.

Un filmato ad alta intensità realizzato per raccontare la termolesità. Il docufilm su Termoli ideato dagli influencer Nicola Palmieri e Mario Palladino è stato presentato alla stampa alla presenza dell’assessore allo Sport, Turismo e Cultura Michele Barile. Si tratta di un filmato promozionale voluto dall’amministrazione comunale per far conoscere la città adriatica e per mostrare le mille peculiarità, alcune ancora da scoprire, della nostra Termoli. Il video prodotto in chiave moderna e secondo i tempi che il web richiede porta gli spettatori in giro per la città adriatica facendola raccontare da personaggi che proprio a Termoli hanno fatto la storia. Stefano Leone, Antonio Casolino, lo chef Nicola Vizzarri, Oscar De Lena, Angelo Ardò, Nicola Palladino e Francecso Guidotti.

Persone conosciutissime ognuna per il proprio ambito e che nel docufilm offrono nuovi spunti di riflessione sulla città adriatica. Ma ci sono anche gli influencer Andrea Pancirori, “Il Pancio”, e non per ultimo Nicolò Balini che il popolo degli YouTuber conosce perfettamente per i racconti dei suoi viaggi in giro per il mondo. Per vedere il docufilm di Mario Palladino e Nicola Palmieri bisognerà attendere ancora qualche ora. Il docufilm sarà infatti rilanciato alle ore 20 con una premiere live sul loro canale “Quei due sul server” e subito dopo sarà pubblicato sulle pagine Facebook e YouTube del Comune di termoli.