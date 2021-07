TERMOLI. La violenza di genere è un problema per le donne e non un problema delle donne.

È importante far comprendere che è un problema che riguarda tutti, riguarda la società intera e per combatterlo è necessaria una rivoluzione culturale.

Questo il tema su cui si è incentrata la tavola rotonda della Fidapa svoltasi il 9 luglio presso il Cinema Sant'Antonio di Termoli.

L'incontro si è aperto con i saluti di Angela Rusciano, presidente della sezione termolese, in occasione dei quali ha sottolineato la mission dell'associazione: "promuovere la valorizzazione delle donne e l'empowerment femminile". Inoltre, ha ringraziato l'assessora Silvana Ciciola e il Presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello presenti in rappresentanza del comune di Termoli e le relatrici intervenute l'On. Avv. Laura Venittelli - Presidente della Casa dei Diritti, la Dott.ssa Michela Venditti - Ispettore Superiore Dirigente Sindacale SAP Isrnia, la scrittrice Sabrina Lembo e la Prof.ssa Anna Maria Elvira Musacchio - Presidente Distretto Sud Est Fidapa.

L'assessora Ciciola ha portato i saluti del Sindaco Roberti, assente a causa del lutto che ha colpito la sua famiglia, e ha ringraziato la Presidente Rusciano per l'invito all'evento.

Nel corso dell'assemblea il tema della violenza di genere è stato analizzato in tutte le sue sfaccettature. Le relatrici hanno mostrato alla platea i diversi punti di vista del problema.

La Venittelli e la Venditti hanno fornito il punto di vista della legge. Attraverso i loro interventi hanno fatto comprendere alle numerose donne presenti in platea quali sono gli strumenti che possono utilizzare in caso di violenze.

Inoltre, sono state affrontate le diverse tipologie di violenza a cui si può essere sottoposte: violenze psicologiche, maltrattamenti fisici, eventi di sfregi, revenge porn, sex extortion.

L'avvocatessa e l'ispettrice hanno sottolineato anche quanto queste forme di violenza siano tragicamente aumentate durante il lockdown; periodo in cui il numero di donne uccise per mano di uomini e di donne indotte al suicidio a causa del revenge porn è aumentato.

Altro dato molto allarmante emerso durante la serata è quello relativo ai casi di spose bambine. Spesso si pensa che questo sia un problema che colpisce solo le donne di altre culture e invece riguarda anche le donne italiane (circa il 48%).

Dopo aver avuto la testimonianza di due donne che lavorano per tutelare, attraverso la legge, le vittime di violenza è intervenuta la scrittrice molisana Sabrina Lembo, autrice del libro "Anche io ho denunciato".

La Lembo, attiva anche in un progetto di sensibilizzazione al tema all'interno delle scuole ha raccontato la sua esperienza di vittima.

In particolare, Sabrina ha voluto rivolgere un appello a tutte le donne: "fate attenzione ai segnali che vengono dati. Osservate le donne, ma anche gli uomini che sono intorno a voi. Osservate i loro occhi, i loro sorrisi, il loro modo di rapportarsi con voi e con gli altri. Sicuramente, se sono vittime di violenza ve ne accorgerete perché i loro occhi saranno spenti e i loro sorrisi saranno forzati. Inoltre, non fate finta di non sentire le urla della vicina e non sminuite eventi di violenza. Bisogna uscire dalla cultura che i panni sporchi si lavano in casa e divulgare la cultura del denunciare e raccontare i soprusi subiti".

Infine, è intervenuta la Prof.ssa Musacchio la quale dopo aver ringraziato la Presidente Rusciano per l'organizzazione dell'evento e le relatrici per i loro preziosi interventi ha rivolto un invito ai Dirigenti delle scuole del territorio: "il problema della violenza sulle donne è un problema culturale che si può affrontare e combattere solo educando i giovani al rispetto. A tal proposito, la scuola svolge un compito fondamentale, quindi mi auguro che le testimonianze di queste tre relatrici possano essere portate all'interno di tutte le scuole con lo scopo di smuovere le coscienze ed educare al rispetto dell'altro".