TERMOLI. La stazione meteo di Difesa Grande alla periferia Sud di Termoli ha certificato alle 12.46 il massimo picco stagionale di caldo, 37,8 gradi. Temperature insopportabile anche sulla spiaggia, ci hanno riferito alcuni bagnanti, un aumento di otto gradi rispetto a ieri e nonostante sulla penisola almeno la metà delle regjoni avrà una rinfrescata, così non è per Puglia, Basilicata e Molise.

Ecco le previsioni e l’evoluzione del quadro climatico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com.

MARTEDI': Ancora tempo stabile su Molise, Puglia e Basilicata anche se con nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Zero termico nell'intorno di 4600 metri. Mare da poco mosso a mosso. Caldo in ulteriore aumento con punte nelle interne suno a 35/37°C, 38/40°C sul Tavoliere.

NUOVA ONDATA DI CALORE SU PUGLIA, BASILICATA E MOLISE; ARIA PIU' FRESCA CON PIOGGE E TEMPORALI DA VENERDI' - L'alta pressione resta protagonista sulle nostre regioni meridionali a garanzia di una fase all'insegna del bel tempo son sole prevalente, eccezion fatta per cumuli in sviluppo diurno a ridosso dell'Appennino e sulle Murge. Il tutto accompagnato da gran caldo con massime sino a 38/40°C nelle aree interne del Foggiano e Materano. Seconda metà di settimana, che vedrà un parziale indebolimento dell'alta pressione con caldo in attenuazione, specie tra venerdì ed il weekend quando è anche atteso il ritorno di piogge e temporali.