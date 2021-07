In che modo lo sviluppo della tecnologia robotica influenzerà il settore delle imprese in futuro?

TERMOLI. Le macchine programmate per svolgere determinati compiti nell'ambito dell'automazione industriale non rappresentano certamente una novità.

La novità è semmai il grado di indipendenza che tali macchine hanno raggiunto grazie alla sinergia fra robotica e intelligenza artificiale (AI in inglese). Uomini e robot lavorano già fianco a fianco nei magazzini informatizzati, così come nelle linee delle catene di montaggio.

E tutto questo impatta significativamente, in termini economici, sulla produttività di quelle aziende che hanno puntato sull'automazione e sull'innovazione tecnologica.

Tecnologia robotica: cosa succede nell'industria dell'intrattenimento?

I robot di nuova generazione sono in grado di reagire in base alla programmazione e agli input ricevuti dalla rete Wireless LAN: in questo modo possono svolgere non solo i compiti fissi e le mansioni predeterminate, ma anche le operazioni variabili relative alle esigenze e alle necessità contingenti.

Una rivoluzione che ha effetti sia nel settore della logistica e dello stoccaggio, sia in ambiti scientifici come la robotica biomedica.

Ma ci sono anche alcune interazioni che potremmo definire inaspettate, poiché riguardano tipi diversi di industrie e di settori economici. Ci riferiamo al gaming e al gambling, da sempre all'avanguardia nell'accettare le sfide imposte dalle nuove tecnologie meccaniche oppure digitali.

Pensiamo a come è cambiato, negli ultimi anni, il modo di giocare ai casinò online italiani grazie alle innovazioni portate dai chip, dall'intelligenza artificiale e dalla diffusione della rete a banda larga.

Un esempio pratico di come l'apprendimento automatico ha cambiato il modo di divertirsi? L'ottimizzazione dell'esperienza di gioco: ciascuno di noi si aspetta di trovare una homepage personalizzata con i nostri giochi preferiti in evidenza così da facilitare l'inizio dell'attività di intrattenimento. D'altra parte chi gioca online, a prescindere dal tipo di gioco, vuole vivere un'esperienza coinvolgente, grazie a interfaccia sempre più evolute e a un'automazione senza intoppi.

Robot e umani: quale futuro?

I robot influenzano già di fatto, anche senza la piena consapevolezza, la nostra quotidianità. La tua auto? Sicuramente, un robot industriale ha contribuito ad assemblare qualche pezzo sulla linea di montaggio, lo stesso si può dire per il computer o per il cellulare che stai usando per leggere questo articolo e perfino per i biscotti della colazione, visto che alcuni famosi marchi usano nelle linee di confezionamento robot 'pasticceri'.

Certamente, i robot continueranno ad avere un ruolo primario nell'economia globalizzata, fornendo alle aziende e alle industrie una soluzione ad alta produttività per la realizzazione in serie di prodotti di qualità.

Le nuove frontiere sono oltre l'immaginazione: forse un giorno i robot intelligenti saranno miniaturizzati e potranno viaggiare nel flusso sanguigno per salvarci la vita con la diagnostica o con la prevenzione. La loro utilità, del resto, è già stata testata in ambito della sicurezza pubblica: le forze dell'ordine impiegano i robot in compiti ad alto rischio come il disinnesco di ordigni, ma anche per il recupero di ostaggi e per il salvataggio di persone in difficoltà.

Software super intelligenti e meccanismi naturalizzati, aprono scenari senza limiti così come prospettato in alcuni film culto del genere fantascienza robotica, da “2001 - Odissea nello spazio” a “Blade Runner”: un futuro di convivenza nel quale ci confronteremo sempre più spesso con macchine umanizzate e cervelli informatizzati.