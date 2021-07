In Molise 16 contagi su 600 tamponi, 14 sono a Guglionesi: quattro i guariti

CAMPOBASSO. I numeri che aveva anticipato il sindaco Mario Bellotti domenica scorsa, purtroppo, sono reali: nei 600 tamponi processati dall'Asrem nelle ultime 24 ore ci sono 16 contagi, di cui 14 a Guglionesi. Gli altri due sono rispettivamente, uno ciascuno, a Montenero di Bisaccia e Pietracatella. Ci sono anche quattro guariti: 1 a Campobasso, 1 a Guardialfiera, 1 a Montenero di Bisaccia e 1 a Isernia.

Sul fronte ospedaliero, zero decessi, zero dimissioni, zero ricoveri e zero trasferimenti.