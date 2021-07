Fa troppo caldo, salta anche la linea elettrica: vasto blackout a Termoli

TERMOLI. L'ondata di caldo che ha stretto nella sua morsa oggi il territorio, causando anche gravi incendi, ha provocato evidentemente disagi e danni anche alla distribuzione dell'energia elettrica. Poco dopo le 19 blackout a Termoli, che ha interessato buona parte della città adriatica. Qualche residente è rimasto chiuso negli ascensori. La "corrente" è tornata per qualche secondo, ma poi è andata via di nuovo. Interruzioni di energia elettrica si sono verificate per tutta la giornata in ampie porzioni del territorio. Probabile anche la concausa dei consumi a picco per via dei climatizzatori usati in massa per ovviare al caldo di oggi.

La problematica resta quella della mancanza di un punto di contatto operativo in città, dove è impossibile avere notizie dirette su quello che accade alla rete dell'Enel.