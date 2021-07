Gli sport preferiti delle star

TERMOLI. Per essere in forma, si sa, si deve seguire una sana alimentazione e fare sport. Lo sport è un elemento importante delle nostre vite che dovrebbe essere fatto per stare bene prima che per sfoggiare un bel fisico, ma diciamolo: se i risultati si vedono siamo più contenti e motivati.

Di sport ce ne sono tantissimi ma quale scegliere? Lasciamoci ispirare dalle star!

JOGGING

Iniziamo con un classico: il jogging!

Oltre a migliorare le funzionalità cardiache e polmonari è molto utile per ridurre lo stress, dopo una giornata intensa, o al mattino presto per caricarsi prima di iniziare a lavorare. Di certo la corsa non ha orari prestabiliti ma può essere fatta sempre e ovunque: al parco, in montagna, sul tapis roulant in palestra. Insomma, basta indossare le scarpette giuste e iniziare gradualmente perché, come tutti gli sport, ha bisogno di pratica e costanza!

Lo sa bene Kate Holmes, ex moglie di Tom Cruise, per la quale la corsa è diventata un’abitudine mattutina arrivando a partecipare alle più famose maratone come quella di New York. Lo stesso vale per l’attrice Reese Witherspoon, Jessica Biel, l’atletica Pippa Middleton, Gwyneth Paltrow, Eva Longoria, Nicole Kidman, Miley Cyrus e tante altre per le quali la corsa è diventata una vera e propria passione oltre che essere utile a mantenere un fisico snello.

YOGA

Un’altra disciplina molto affermata tra le star è lo yoga che, come molte celebrità sostengono, aiuta non solo a mantenersi in forma ma anche a ritrovare un equilibrio spirituale che spesso perdiamo a causa di routine giornaliere sempre più frenetiche. Lo yoga infatti aiuta a rilassarsi, a ridurre lo stress, a prendere maggiore consapevolezza di sé migliorando anche la propria autostima.

Parlare, però, in generale, di yoga è riduttivo perché racchiude in sé tantissime varianti e ogni star ha la sua preferita! Molto praticato negli ultimi anni è lo Bikram Yoga, comunemente chiamato Hot Yoga. Il suo soprannome è dovuto al fatto che si pratica in ambienti riscaldati ad una temperatura compresa tra i 35° e i 42°C con una percentuale di umidità intorno al 40%. Questo tipo di Yoga consiste in 26 figure che, ripetute con costanza, portano ad un benessere fisico e mentale. Il Bikram Yoga è uno tra gli allenamenti preferiti dal neo-sessantenne George Clooney e parte dell’allenamento dell’ex calciatore David Beckham.

La top model brasiliana Gisele Bundchen, invece, pratica l’Acro Yoga: come da lei dichiarato, tale pratica l’ha aiutata in passato a sconfiggere attacchi di panico.

La cantante Madonna si allena al mattino praticando anche l’Ashtanga Yoga: una pratica che l’aiuta a meditare e a rallentare il ritmo della sua mente.

La cantante Alicia Keys, quando è iniziata la pandemia, ha cercato di coinvolgere i suoi fans nella sua passione per lo yoga Kundalini che lei pratica la mattina presto per avere un momento per sé ed entrare in contatto col proprio spirito.

L’attrice statunitense Jennifer Aniston è sostenitrice della Yogalosophy: una combinazione delle classiche posizioni Yoga con esercizi di tonificazione talvolta avvalendosi dell’aiuto di pesi.

Di esempi di celebrità che praticano lo Yoga ce ne sono tanti ancora e questo può farci riflettere: se in molti lo praticano avrà di certo i suoi vantaggi!

SPORT DA COMBATTIMENTO

Divi e Dive, poi, si stanno sempre più appassionando agli sport da combattimento: kickboxing, boxe, MMA, judo e tanti altri ormai fanno parte dell’allenamento di molte celebrità. D’altronde tali sport coinvolgono tutti i muscoli del corpo, aiutano a bruciare calorie, a migliorare la resistenza, a tonificare e inoltre hanno il beneficio di riuscire a scaricare un po' di stress accumulato durante la giornata. Insomma, dopo una sessione di allenamento, si è stanchi ma felici!

Ne sa qualcosa la modella russa Natasha Poly che si mantiene in forma praticando kickboxing, una pratica che le permette di allenare, in particolare, addome e gambe e utile a migliorare l’equilibrio molto importante in passerella!

Altre modelle appassionate di kickboxing sono Adriana Lima e Candice Swanepoel.

Tra gli attori, Keanu Reeves, specializzato in combattimento scenico dai tempi di Matrix, è diventato un esperto di Tai Chi che gli è servito, insieme al Judo ed altre tecniche di combattimento, per la parte di John Wick nell’omonimo film.

La bella e sensuale Scarlett Johansson pratica invece l’MMA (Mixed Martial Arts) così come Demi Lovato.

La cantante Rihanna invece si mantiene in forma esercitando arti marziali combinate con sessioni di cardio e danza.

Khloe Kardashian ha usato tecniche di pugilato per raggiungere la sua perfetta forma fisica.

PILATES

Il pilates è una disciplina simile allo yoga. Allena tutto il corpo, rafforza e allunga i muscoli, specialmente quelli dell’addome, migliora la postura e l’equilibrio.

Per allenarsi basta un tappetino! Se si utilizzano particolari macchinari allora viene chiamato Reformer Pilates praticato dalla cantante Adele per mettersi in forma dopo la rottura con l’ex marito Simon Konechi e dal calciatore juventino Cristiano Ronaldo che lo pratica nella sua palestra di casa.

L’attrice Jennifer Aniston utilizza il pilates nelle sue sessioni di allenamento quotidiano. In passato tale disciplina l’ha aiutata a risolvere un dolore alla schiena con cui ormai era costretta a convivere.

L’ex calciatore David Beckham pratica ormai da anni il pilates, almeno un’ora al giorno, così come Kate Hudson e Madonna.

Cameron Diaz ne è talmente entusiasta da scrivere un libro sull’argomento "The Body Book" in cui racconta come questo sport le ha migliorato non solo il fisico ma anche la mente.

POLE DANCE

Sport molto sensuale oltre che performante è la pole dance: un mix di danza e di ginnastica che allena tutto il corpo, rafforza i muscoli e dona tonicità al corpo.

Di certo l’aumento di persone che negli ultimi anni si sono avvicinate a questa disciplina è dovuto anche alla strabiliante performance dell’attrice e cantante Jennifer Lopez che nel film del 2019 "Le ragazze di Wall Street" impersonificava proprio una ballerina di pole dance.

Anche Shakira, Jennifer Aniston, Emma Roberts e Madonna sono delle grandi appassionate di Pole Dance! Ed è molto diffusa anche tra le dive italiane come Diletta Leotta, Valentina Ferragni, Maddalena Corvaglia.

Questi sono solo alcuni tra gli sport più praticati dalle star. Le nostre celebrità hanno saputo ispirarvi?