Blackout a Termoli: ultime 100 utenze riattivate alle 6, una giornata da incubo

TERMOLI. Si sono dilatati i tempi di ripristino delle utenze elettriche colpite dal blackout ieri nel tardo pomeriggio, che Enel distribuzione aveva reso noto nella tarda serata di ieri.

Non due ore dalle 22, quindi mezzanotte come previsione di massima, ma poco prima delle 3 per la maggior parte delle mille utenze ancora prive di energia elettrica e per le 100 più sfortunate è toccato attendere le 6 del mattino.

A questa emergenza si è interessata anche la prefettura di Campobasso, oltre al Comune di Termoli, col dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove a restare in costante contatto coi vertici aziendali a Campobasso. Ricordiamo come dal pomeriggio di ieri su Termoli si sono registrati 5 guasti su cavi MT (media tensione) e due principi di incendio in cabina secondaria, che hanno disalimentato al picco del disservizio 2mila utente, in gran parte della città. L'emergenza è durata più a lungo nelle zone di via delle Acacie, via del Molinello, zona parco comunale e zona artigianale.

Dalle notizie reperite sul territorio il blackout ha provocato danni, diversi i dispositivi bruciati, anche pc fissi, climatizzatori, oltre alle scorte alimentari nei frigoriferi e nei congelatori.